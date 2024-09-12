Ольга Шпилевская: Женщины Беларуси не могут оставаться в стороне, если звучат призывы к войне

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Конечно, для любой женщины, для любой матери самое важное, чтобы ее дети жили в тепле, были обуты, одеты, были сыты. Но еще важнее, чтобы эти дети жили в мире. Поэтому когда говорят, что твою страну кто-то собирается использовать как площадку для того, чтобы развязать на ней какую-то горячую войну и подвергать опасности жизни твоих детей, чтобы мужья и сыновья уходили на фронт, конечно, ни одна женщина не может оставаться равнодушной".