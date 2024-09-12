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Ольга Шпилевская: Женщины Беларуси не могут оставаться в стороне, если звучат призывы к войне
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Конечно, для любой женщины, для любой матери самое важное, чтобы ее дети жили в тепле, были обуты, одеты, были сыты. Но еще важнее, чтобы эти дети жили в мире. Поэтому когда говорят, что твою страну кто-то собирается использовать как площадку для того, чтобы развязать на ней какую-то горячую войну и подвергать опасности жизни твоих детей, чтобы мужья и сыновья уходили на фронт, конечно, ни одна женщина не может оставаться равнодушной".
Председатель Белорусского союза женщин уверена, что женщины Беларуси находятся под надежной защитой.
"Президент 17 сентября не раз подчеркнул, что мы спокойно должны жить, растить своих детей, выполнять свою работу. Но хочу обратиться к женщинам, к матерям этих людей, которые вообще принимают такие решения. Вы должны тоже четко понимать, что такие решения ведут к тому, что у нашей планеты не будет будущего. Поэтому очень прошу всех остановиться", - призвала Ольга Шпилевская.
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