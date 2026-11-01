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Ольга Светлицкая - героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина"

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Она управляет крупнейшим экстренным стационаром страны, по-настоящему ценит жизнь и знает цену каждому счастливому моменту.

Героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина" - главврач больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая.

Как руководителю противостоять выгоранию сотрудников?

Какие новые горизонты открылись перед пациентами в последние годы?

Как создать в семье микроклимат, где всем будет комфортно?

1 ноября в 10:10 и 19:20 на "Первом информационном" поговорим не только о медицине, но и о философии жизни.

Разделы:

Общество

Теги:

Она белорусская женщина

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