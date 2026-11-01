Ольга Светлицкая - героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина"
Она управляет крупнейшим экстренным стационаром страны, по-настоящему ценит жизнь и знает цену каждому счастливому моменту.
Героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина" - главврач больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая.
Как руководителю противостоять выгоранию сотрудников?
Какие новые горизонты открылись перед пациентами в последние годы?
Как создать в семье микроклимат, где всем будет комфортно?
1 ноября в 10:10 и 19:20 на "Первом информационном" поговорим не только о медицине, но и о философии жизни.