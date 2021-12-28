Ольга Бузова: Х-Factor Belarus изменил не только судьбы участников проекта, но и мою

Я приезжаю в Россию и мне мои подруги, моя семья, все те, кто не имеет возможности смотреть в прямом режиме по телевизору, смотрят в YouTube - они все говорят: ну как твои, как там шоу, как ты? И я понимаю, что вы сделали намного больше, чем шоу в Беларуси. И я как наставница, как человек, который отдал этому проекту полгода своей жизни, тоже очень много сделала для ребят, для шоу, для Беларуси. Почему наше с вами шоу (я могу себя тоже относить к вам) стало таким успешным? Потому что я не работала, я жила.

Я хочу сказать спасибо еще раз. Я благодарна Беларуси и шоу Х-Factor за то, что вы позволили мне раскрыться с другой стороны. Многие меня узнали совершенно с другой стороны, потому что меня воспринимали просто как диву, как артиста, девочку с реалити. А тут увидели, какой я человек. Спасибо вам большое за веру в меня, поддержку, любовь. Спасибо большое, что приняли меня в вашу семью.

Она "открыла мир другим мужчинам", потому что они - ее подопечные - не были "без дел". Наставница шоу Х-Factor Belarus, которая не любит "водицу" от коллег в адрес своей команды, стала гостем программы "Скажинемолчи" . В новом выпуске проекта Ольга Бузова – успешная женщина, певица, блогер, актриса и телеведущая. По горячим следам вспомнили скандалы с Сергеем Соседовым в прямых эфирах шоу и как телевизионные интриги перетекли в реальную жизнь. Узнали мнение наставницы, станут ли ее вокалисты звездами, и обсудили самые яркие моменты первого сезона шоу Х-Factor Belarus.Ольга Бузова отметила, что первый сезон шоу Х-Factor Belarus изменил не только судьбы участников проекта, но и ее в том числе.Как из девочки, живущей в нищете в питерской коммуналке, она стала суперзвездой, как до реалити работала уборщицей и чему научила эпатажную Ксению Собчак. Скандал со МХАТом, Губерниевым, Соловьевым - подробности смотрите в новом выпуске программы "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании , в YouTube и телеграм-канале проекта.