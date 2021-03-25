Ольга Чемоданова: Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты

Анонимность в Сети - большой обман

В Сети никто не останется анонимным. Правоохранители держат на контроле деструктивные чаты, и в любом случае вопрос выйдет в правовое поле. Об этом сегодня заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в

, которая вышла в эфире на

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

"Сейчас основные усилия наши сосредоточены на дворовых чатах. На сегодня правоохранители установили более 1000 таких чатов, в которых различного рода информация. Порядка 500 - в Минске и районе, оставшаяся часть - по стране, где явные призывы к агрессивным противоправным действиям"

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