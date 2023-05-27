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Ольга Чуприс 30 мая проведет личный прием граждан в Щучинском райисполкоме
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Как показала практика, это востребованная и действенная форма обратной связи.
30 мая личный прием проведет заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Чуприс. Он пройдет в Щучинском райисполкоме Гродненской области.
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