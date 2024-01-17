Ольга Чуприс посетила женскую колонию в Гомеле и воспитательную в Бобруйске - второй шанс на свободе могут получить несколько тысяч осужденных

Второй шанс на свободемогут получить в этом году несколько тысяч осужденных. На минувшей неделе Президент заслушал предложения по законопроекту об амнистии от министра внутренних дел. Глава государства поддержал большинство из них. При этом было отмечено, что к каждой ситуации нужно подходить индивидуально. Мониторингом ситуации занимается МВД, прокуратура и Администрация Президента. Сегодня замглавы администрации Ольга Чуприс посетила женскую колонию в Гомеле и воспитательную в Бобруйске. Именно этим категориям особое внимание. Продолжит тему Александр Камович.

Второй шанс

В Гомеле единственный в стране дом ребенка при исправительном учреждении, где вместе с мамами до 3 лет живут малолетние дети. Лидия отбывает наказание по статье, связанной с употреблением и распространением наркотиков. Многодетной мамой стала уже здесь. По ту строну решетки ее ждут двое сыновей. Мечтает поскорее заключить их в объятья.

Еще мне 7 лет, очень верю в чудо. Очень хочется каких-то, может, изменений и все-таки пораньше оказаться дома, потому что у меня еще двое сыновей. Надеюсь на то, что очень скоро буду рядом с ними. Только ради детей я никогда в жизни больше не совершу тех ошибок, которые совершила. Лидия, осужденная

В исправительной колонии № 4 отбывают наказание женщины и подростки за преступления против государства и личности - за убийства, тяжкие телесные повреждения. Есть осужденные за участие в массовых беспорядках или оскорбление должностных лиц. Ангелине хватило времени переосмыслить случившееся с ней, она поскорее мечтает начать жизнь с чистого листа.

Берись, за что хочешь, пробуй себя, учись, проходи какие-то курсы. Все для того, чтобы мы не чувствовали себя обделенными. Наш Президент - очень хороший человек. И я ему искренне благодарна, за все то, что он делает для несовершеннолетних, которые оступились. И эта возможность, которая приближает нас к дому, это, правда, очень дорогого стоит, спасибо за этот шанс вернуться вновь туда и начать все с чистого листа. Ангелина, осужденная

Государство не ставит крест на тех, кто оступился однажды и мечтает вернуться к обычной жизни на воле. Замглавы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс ознакомилась с условиями отбывания наказания, оценила быт, интегрирование в работу, увидела, как проходит обучение и ведется индивидуальная профилактическая работа и, что немаловажно, всего ли достаточно для того, чтобы осужденные действительно смогли интегрироваться в общество и быть законопослушными.

На самом деле ведь это не разовая акция. Глава государства эти темы поднимает постоянно. Просто в данном случае это было сфокусировано как отдельная тема. Но вместе с тем предложения, которых ждет глава государства, касаются итогов этого визита. Надо учесть те проблемы, которые, возможно, были при реализации предыдущей амнистии. Ну и самое главное - те лица, к которым будет применена амнистия или же акт помилования, должны быть трудоустроены, то есть интегрированы в общество. Есть такой термин "ресоциализированы" в полной мере. Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Проблем с трудоустройством после освобождения возникать не должно. При желании можно выучиться на швею и парикмахера, повысить квалификацию до 5 разряда. Главное - переосмыслить ошибку и иметь желание отказаться от преступной стези.





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Еще одна категория осужденных, которым особое внимание - несовершеннолетние. В воспитательной колонии Бобруйска содержат оступившихся парней и тех, кто встретил тут 18-летие. Второй шанс получат немногие - здесь, как и со взрослыми, подход индивидуальный.

Матвей отбывает 6 с половиной лет по наркостатье. Говорит - то, что совершил ошибку, осознал в зале суда. Слезы и разочарование в глазах родных навсегда запали в душу и мотивировали измениться. Здесь, в колонии, получил среднее специальное образование. Сейчас дистанционно обучается на психолога. Говорит, главное стать полезным профессионалом. И амнистия станет максимальным стимулом.

Очень благодарен главе государства за то, что предоставляет возможность социально реабилитироваться бывшим осужденным, что в нашей стране я, даже будучи судимым, смогу устроиться на нормальную работу и нормализовать свою жизнь, и в дальнейшем спокойно быть обычном гражданином, ни в чем не нуждаться. Матвей, осужденный

Второй шанс может получить и Дмитрий. Парень с семьей переехал в Беларусь из Украины в 2014-м. Говорит, жили хорошо, но подростковые запросы привели в наркобизнес. На первой же закладке парень попал в руки милиции. Приговор - 6 лет.

Для меня это сначала были просто цифры, а потом я увидел мать в слезах, отца, который отвернулся, прикрывшись рукой. Я начал осознавать, что я на самом деле сотворил, и как мне стыдно за это перед собственными родителями, но они от меня не отвернулись, поддерживают меня. Приезжают на длительные свидания, краткие свидания, поддерживают меня письмами, звонками. Дмитрий, осужденный