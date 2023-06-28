Ольга Чуприс: Представители порядка 50 государств заявляют о своем желании стать гражданами Беларуси

Комиссия по вопросам гражданства в последние годы работает очень активно. За последние 4 с половиной года состоялось 23 заседания. Президенту было предложено на рассмотрение более 10 тысяч ходатайств по вопросам гражданства. Из них 6654 касались предложения комиссии о приеме в гражданство Республики Беларусь. Бытует мнение, что ходатайствуют о приеме в гражданство нашей страны преимущественно жители государств постсоветских. Вместе с тем это не так. Я могу заверить в том, что жители порядка 50 государств заявляют о своем желании стать гражданами нашей страны.

Ольга Чуприс,председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Беларуси, заместитель главы Администрации Президента Беларуси