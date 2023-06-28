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Ольга Чуприс: Представители порядка 50 государств заявляют о своем желании стать гражданами Беларуси
"Чужими в Беларуси себя никогда не чувствовали". Кто и почему ходатайствует о получении белорусского гражданства? Представители порядка 50 государств заявляют о своем желании стать гражданами нашей страны. Об этом сегодня сообщила замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс. В столице состоялось выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Беларуси.
В этот раз с просьбой о получении белорусского паспорта обратились более 400 человек из 20 стран. Как правило, комиссия изучает дела этих людей заочно, но данное заседание проходило в ином формате. С некоторыми людьми пообщались по возникшим вопросам, уточнили причины их переезда в Беларусь.
Комиссия по вопросам гражданства в последние годы работает очень активно. За последние 4 с половиной года состоялось 23 заседания. Президенту было предложено на рассмотрение более 10 тысяч ходатайств по вопросам гражданства. Из них 6654 касались предложения комиссии о приеме в гражданство Республики Беларусь. Бытует мнение, что ходатайствуют о приеме в гражданство нашей страны преимущественно жители государств постсоветских. Вместе с тем это не так. Я могу заверить в том, что жители порядка 50 государств заявляют о своем желании стать гражданами нашей страны.
Богдан и Евгения Щербань - семья еще в 2014 году приехала в Беларусь. Сначала жили в Минске, после перебрались в Клецкий район, купили свой дом.
Я стал работать по профессии, как хотел - педагогом-психологом. И жена тоже устроилась учителем английского языка. С тех пор там и живем, работаем. Растим 4 детей. Имея гражданство, это другой уровень устойчивости на местности, где ты находишься.
Традиционно среди желающих получить белорусский паспорт много украинцев. В 2021 году после поручения Президента процесс предоставления им гражданства Беларуси был ускорен. С того времени только по решению главы государства белорусскими гражданами стали более 3 тыс. украинцев.
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