Ольга Чуприс встретилась с коллективом предприятия "Калинка" прямо в цеху

Вопросы заработной платы и занятости, семейные ценности и качество жизни в регионе. Разговор о важном в неформальной обстановке сегодня провела Ольга Чуприс. Замглавы Администрации Президента встретилась с коллективом предприятия "Калинка" прямо в цеху, без отрыва от производства. А после знакомства с технологическим процессом и ассортиментом, общение продолжили уже в формате диалоговой площадки.

Обсудили новый проект Конституции, а также вектор социально-экономического развития нашей страны. К слову, сейчас на одном из крупнейших швейных предприятий трудятся около 750 человек. Более 90 % из них - женщины.



Рабочая поездка в Солигорск продолжается. Ольга Чуприс в райисполкоме проводит прием граждан. Агроэкотуризм и медицина, строительство инженерных коммуникаций и ремонт дорог. Всего заявлено около 20 вопросов.