Ольга Карпович: Мы рады, что глава государства общенациональной стройкой объявил Хатынь

Активно участвовать в общественно-политической жизни страны готова и молодежь. Большие стройки, акции в поддержку ветеранов и благоустройство памятников Великой Отечественной войны. Глава государства в свою очередь поручил рассмотреть предложение объявить строительство музея в Хатыни всебелорусской молодежной стройкой.