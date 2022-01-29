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Ольга Карпович: Мы рады, что глава государства общенациональной стройкой объявил Хатынь
Активно участвовать в общественно-политической жизни страны готова и молодежь. Большие стройки, акции в поддержку ветеранов и благоустройство памятников Великой Отечественной войны. Глава государства в свою очередь поручил рассмотреть предложение объявить строительство музея в Хатыни всебелорусской молодежной стройкой.
Как заверили нашего корреспондента Светлану Лукьянюк, такую инициативу юноши и девушки встретили с энтузиазмом и готовностью поработать вместе.
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