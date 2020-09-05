3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ольга Ковалькова покинула Беларусь
Тем временем ряды оппозиционеров - вдохновителей беспорядков - редеют с каждым днем. Сегодня стало известно, что член так называемого координационного совета Ольга Ковалькова покинула пределы страны. Эту информацию подтвердили в Госпогранкомитете. Как сообщают в ведомстве, она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги" около 2 ночи, прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего автобуса Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши.
Казалось бы, можно и успокоиться и заняться здоровьем, на которое она так сетовала во время административного ареста. Однако уже из Варшавы Ольга Ковалькова начала раздавать комментарии про то, как отбывала срок в камере. Хотя по факту постоянно находилась под присмотром медиков из-за жалоб на плохое самочувствие.
Рассказала и о том, как ее силой вывезли за границу, надев капюшон с маской. Только вот на видео Погранкомитета отчетливо видно, как Ковалькова совершенно добровольно проходит паспортный контроль. После чего, кстати, точно так же спокойно садится в рейсовый автобус на Варшаву.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов