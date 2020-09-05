Ольга Ковалькова покинула Беларусь

Тем временем ряды оппозиционеров - вдохновителей беспорядков - редеют с каждым днем. Сегодня стало известно, что член так называемого координационного совета Ольга Ковалькова покинула пределы страны. Эту информацию подтвердили в Госпогранкомитете. Как сообщают в ведомстве, она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги" около 2 ночи, прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего автобуса Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши.



Казалось бы, можно и успокоиться и заняться здоровьем, на которое она так сетовала во время административного ареста. Однако уже из Варшавы Ольга Ковалькова начала раздавать комментарии про то, как отбывала срок в камере. Хотя по факту постоянно находилась под присмотром медиков из-за жалоб на плохое самочувствие.



Рассказала и о том, как ее силой вывезли за границу, надев капюшон с маской. Только вот на видео Погранкомитета отчетливо видно, как Ковалькова совершенно добровольно проходит паспортный контроль. После чего, кстати, точно так же спокойно садится в рейсовый автобус на Варшаву.





