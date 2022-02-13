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Ольга Креч: Белорусы хотят иметь здоровую нацию и двигаться вперед
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Ответственность за собственное здоровье. Эта тема стала центральной на диалоговой площадке в гомельской школе № 67. Депутат Палаты представителей Ольга Креч уже 30 лет работает врачом-неонатологом – новую поправку в Конституцию о здоровом образе жизни поддерживает на все сто процентов. Кроме того, по словам эксперта, нововведение станет для Беларуси важным имиджевым шагом. Сделать заботу о здоровье визитной карточкой целой страны – уникальный случай в мировой практике.
Мы хотим иметь здоровую нацию, мы хотим двигаться вперед, и мы должны понимать, что элемент ответственности, элемент неравнодушия к себе, к тому, что происходит с нами, это очень важно. Людей больше всего интересует то, что непосредственно их касается – это семья, здоровье.
Это очень важная встреча, сегодня у нас собралась половина нашего коллектива, потому что все-таки учебный процесс - это тоже очень важно. Поэтому и те вопросы, которые Ольга Зеноновна сегодня уже частично осветила и будет еще освещать, это для нашего коллектива очень полезно.
Напомним, референдум проводится путем всеобщего свободного равного и тайного голосования. Отдать свой голос досрочно можно с 22 по 26 февраля. Основной день голосования - 27 февраля. В стране уже созданы более пяти с половиной тысяч избирательных участков.