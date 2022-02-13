Ольга Креч: Белорусы хотят иметь здоровую нацию и двигаться вперед

Это очень важная встреча, сегодня у нас собралась половина нашего коллектива, потому что все-таки учебный процесс - это тоже очень важно. Поэтому и те вопросы, которые Ольга Зеноновна сегодня уже частично осветила и будет еще освещать, это для нашего коллектива очень полезно.

Алексей Чернышев, директор СШ № 67 г. Гомеля