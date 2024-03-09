Ольга Лукьяненко за 20 лет свое сельхозпредприятие превратила в крупнейшего производителя молока в регионе

Героиня Ольга Лукьяненко 20 лет возглавляет сельхозпредприятие в Гродненской области. За это время хозяйство превратилось в крупнейшего производителя молока в регионе. За сутки здесь сдают на переработку 90 тонн "белого золота". Залог успеха - инновационное производство и сплоченный коллектив. Именно женщина-руководитель смогла найти подход к каждому работнику и настроить его на общее дело. О мужских качествах настоящей женщины репортаж Юрия Карнеловича.

Увеличение производства молока - залог успешного развития хозяйства

С утра рабочее совещание в бухгалтерии, а уже к обеду решение вопросов на молочно-товарном комплексе. Директор сельхозпредприятия Ольга Лукьяненко всегда держит руку на пульсе и лично контролирует все процессы в хозяйстве.

"Это наша гордость - коровки, которые дают по 60 литров молока", - говорит директор КСУП "Агросолы" Ольга Лукьяненко.

Когда 20 лет назад Ольга Ивановна возглавила хозяйство, акцент сделала на производство молока. За это время были построены новые молочно-товарные комплексы, внедрены самые современные аграрные технологии. Результат не заставил себя ждать. Объемы производства выросли с тонны молока в день в начале карьеры до 90 тонн сегодня.

Доили мы на корову 5 килограмм. В нынешнее время мы доим почти 30, это 29,8 килограмма это по хозяйству. Как это получилось? Это большое трудолюбие нашей Ольги Ивановны. Мы, конечно, все при ней. Потому что мы ведомые, как она ведет, так мы идем. Естественно, технология. Виктория Клемято, замдиректора КСУП "Агросолы"

Сплоченный коллектив - залог успеха!

Достичь успехов в одиночку, признается Ольга Лукьяненко, невозможно. Сплоченный коллектив, каждый сотрудник которого четко выполняет свои обязанности – главное достижение хозяйства.

Весь коллектив, как своя семья, говорит директор, поэтому все работают с удовольствием.





Инновационные технологии в сельском хозяйстве

Здесь вместе решают, как развивать хозяйство, как увеличить производительность. К примеру, чтобы получить качественное молоко, необходимо сбалансированное питание. Рацион буренок составляют на собственном комбикормовом заводе, который недавно ввели в эксплуатацию.

У нас существует 9 видов комбикормов, которые составляет главный зоотехник. Привозит нам, мы вводим в нашу программу. Дозируется практически все до грамма. Инна Погода, работник комбикормового цеха КСУП "Агросолы"

А еще по соседству построили цех по переработке рапса. Теперь полностью обеспечены высокобелковым жмыхом. А получаемое после отжима масло реализуют по всей стране. Это еще одна статья доходов для хозяйства.

Под полным контролем в хозяйстве и агрономическая служба. Сейчас готовят почву к посевной. Сколько гектаров обработали, какие удобрения внесли – доклад директор принимает прямо в поле.

Первый день культивации, тяжеловато еще, признается Владимир. Сделал с утра гектаров 10 гектаров, осталось еще 20 и на следующее поле.

Посевная для директора период ответственный. Готовность каждого поля необходимо проверить лично. Чтобы получить высокий урожай, а в хозяйстве намолачивают по 60 центнеров с гектара, нужно строго соблюсти все технологии. За день Ольга Лукьяненко наматывать по 200 километров. А рабочий день начинается в 6 утра и длится до позднего вечера. И тут без поддержки семьи не обойтись.

Поддержка семьи

Надо, чтобы семья тебя понимала, уважала и оказывала содействие. У меня в этом плане сплошной порядок. У меня замечательная семья. Меня понимали дети, когда еще заканчивали школу, и основная часть работы по хозяйству легла на моих детей. Меня понимает муж, всегда поддерживает. Ольга Лукьяненко, директор КСУП "Агросолы"