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Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП: "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть!"

Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство":

"Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть! Создавали благо на своих рабочих местах, стремились улучшить жизнь своих семей".

Видео ОНТ.

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