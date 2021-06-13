ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ольга Нефедова расскажет о премьере в Купаловском театре сегодня в "Главном эфире"

Национальный бренд страны - Купаловский театр - сыграет "Женитьбу" по мотивам пьесы Гоголя. Это четвертый спектакль в возрожденной афише.

О премьере в эксклюзивном интервью рассказала Ольга Нефедова. Уже официально художественный руководитель театра ответила на вопрос оппозиционных каналов, "наплакала" ли эту должность, рассказала, как удается под инфоблокадой заново и успешно в преддверии 101 сезона собирать Купаловский, порассуждала насчет громкого ухода бывших коллег, которому скоро год.

Для меня это не было каким-то открытием, я не поглядывала вожделенно на кабинет. Зашла в кабинет худрука намного позже после объявления. Т.е. я опять же провожу свое время, постепенно решая какие-то моменты у себя в гримерке. У меня не было это идеей фикс всей моей жизни. Понимаете, какой момент возник: кто, если не ты. И надо было брать эту ответственность после того, как наши коллеги бывшие сами уволились. Их никто не увольнял. Сидеть и смотреть на все это безобразие невозможно было
Ольга Нефедова художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы

Откровенное интервью худрука Купаловского Ольги Нефедовой смотрите сегодня в финале "Главного эфира".


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все