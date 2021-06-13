Ольга Нефедова расскажет о премьере в Купаловском театре сегодня в "Главном эфире"

Для меня это не было каким-то открытием, я не поглядывала вожделенно на кабинет. Зашла в кабинет худрука намного позже после объявления. Т.е. я опять же провожу свое время, постепенно решая какие-то моменты у себя в гримерке. У меня не было это идеей фикс всей моей жизни. Понимаете, какой момент возник: кто, если не ты. И надо было брать эту ответственность после того, как наши коллеги бывшие сами уволились. Их никто не увольнял. Сидеть и смотреть на все это безобразие невозможно было

Ольга Нефедова художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы