Ольга Нефедова о возвращении беглых артистов: Как можно открывать душу, находясь на сцене с тем, кто предал

Ольга Нефедова,художественный руководитель Национального академического театра им. Я. Купалы, заслуженная артистка Беларуси: Я не думаю, что наша совместная жизнь с ушедшими коллегами возможна на сцене потому, что Купаловский всегда отличался от других театров наличием души. А как можно открывать душу, находясь на сцене с тем, кто предал это место. Я этого не вижу.