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Ольга Нефедова о возвращении беглых артистов: Как можно открывать душу, находясь на сцене с тем, кто предал
"Купаловский жил, жив и будет жить всегда", - худрук Национального академического драматического театра им. Янки Купалы Ольга Нефедова высказалась на острые темы в программе "Скажинемолчи". Об уроках 2020 года, есть ли сегодня публика и зрительская поддержка у театра, а также о возвращении беглых артистов - нужны ли они Купаловскому?
Ольга Нефедова,художественный руководитель Национального академического театра им. Я. Купалы, заслуженная артистка Беларуси: Я не думаю, что наша совместная жизнь с ушедшими коллегами возможна на сцене потому, что Купаловский всегда отличался от других театров наличием души. А как можно открывать душу, находясь на сцене с тем, кто предал это место. Я этого не вижу.
Что такое современный театр с вековым бэкграундом и каково это - совмещать разные ипостаси худрука, актрисы, телеведущей, держать высокую планку главного театра страны, смотрите в полной версии интервью на официальном YouTube-канале программы.
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