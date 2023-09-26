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Ольга Сергеева освобождена от должности судьи Конституционного Суда

Ольга Сергеева освобождена от должности судьи Конституционного Суда

Ольга Сергеева освобождена от должности судьи Конституционного Суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о ее освобождении Совета Республики Национального собрания Беларуси, пишет БЕЛТА.

Соответствующий указ №302 подписал 26 сентября глава государства Александр Лукашенко.

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