Ольга Сергеева освобождена от должности судьи Конституционного Суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о ее освобождении Совета Республики Национального собрания Беларуси, пишет БЕЛТА.



Соответствующий указ №302 подписал 26 сентября глава государства Александр Лукашенко.