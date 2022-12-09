Ольга Шлягер о событиях 2020 года, кулуарных подробностях проекта "Фактор.by" и искренне о личном

Ведущей шоу "Фактор.by 60+" будет заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Спиридович. С участниками общаться до и после будет Паша Лазовик. В жюри будут заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Саша Гайдук с нами, как и Виктория, прошла весь первый сезон. Везде по городам и селам она с нами ездила. Виктория и Александра знают "Фактор" очень хорошо. И Владимир Березин прилетает специально, чтобы поучаствовать, побыть в жюри.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании