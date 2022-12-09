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Ольга Шлягер о событиях 2020 года, кулуарных подробностях проекта "Фактор.by" и искренне о личном
Благодаря "Фактору.by даже скептики стали смотреть телевизор. Об этом говорит статистика просмотров как через телеэфиры, так и в социальных сетях. Исполнительный продюсер шоу Ольга Шлягер в программе "Скажинемолчи" раскрыла кулуарные подробности проекта, известные лишь организаторам.
Так, мысли менять в новом сезоне четверку наставников не было. Несмотря на переживания критика Сергея Соседова, что поющих людей во втором сезоне встречают редко, он легко сформировал свою "гвардию" участников. За флагманом медиахолдинга пытаются дотянуться и телеканалы-соседи. Конкуренция это хорошо? Больше ли стало фриков? И куда исчезла из проекта реклама?
Стали известны ведущие и наставники шоу "Фактор.by 60+"
Заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании откровенно поделилась и причинами смены названия вокального шоу. Ольга Шлягер озвучила и эксклюзив: уже идут репетиции проекта "Фактор.by 60+".
Ведущей шоу "Фактор.by 60+" будет заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Спиридович. С участниками общаться до и после будет Паша Лазовик. В жюри будут заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Саша Гайдук с нами, как и Виктория, прошла весь первый сезон. Везде по городам и селам она с нами ездила. Виктория и Александра знают "Фактор" очень хорошо. И Владимир Березин прилетает специально, чтобы поучаствовать, побыть в жюри.
Ведущие спросили у Ольги Шлягер и о событиях 2020 года. Как реагировало руководство Белтелерадиокомпании на увольнения ведущих? И что за масштабный проект выработал иммунитет к ситуациям критическим? А также создатель программы "Скажинемолчи" - искренне о жизни за стенами Макаенка, 9. К беседе можно присоединиться на YouTube. Ссылка на выпуск в Telegram-канале проекта.
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