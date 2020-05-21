Олимпиада "Построим будущее вместе" стартовала в Любани

Интеллектуальное онлайн-тестирование проходит среди выпускников школ и включает задания по математике и физике.Основная цель - привлечь местную молодежь к трудоустройству на Нежинском горно-обогатительном комплексе, где в следующем году потребуются молодые специалисты горно-технологического профиля.



Иван Сеножацкий и Евгений Шило из Любани, как и все выпускники, вскоре сделают первые шаги к будущей профессии. Впереди ответственные экзамены и тестирование. А пока своеобразная репетиция. Ученики 1-йЛюбанской школы стали участниками онлайн-олимпиады - совместного проекта компании "Славкалий" и Белорусского национального технического университета.



Онлайн-тестирование охватывает точные предметы - математику и физику. За два часа необходимо выполнить 20 заданий.Для выпускников это не только шанс проверить свои знания, но и получить полезные бонусы. Тем, кто потом выберет специальности горнотехнического профиля, дадут гранты, место в общежитии, а главное, гарантированное трудоустройство.



В одном из ведущих вузов страны - Национальном техническом университете - такой совместный проект считают успешным и перспективным. Мировой опыт доказывает эффективность подобногосотрудничества.



Первые тонны калийной руды здесь планируют добыть уже в следующем году. Для этого потребуется полсотни специалистов горно-технологического профиля: инженеров, химиков-технологов, маркшейдеров. Среди них обязательно будут и сегодняшние выпускники.

