Олимпиада в Токио претендует на звание самой скандальной

На прошедшей неделе больше всех из белорусских атлетов заставили поволноваться лучницы. Им не хватило чуть-чуть - они остановились в шаге от победы. По словам экспертов, у наших еще все впереди. А пока Олимпиада продолжает обрастать скандалами.



Александр Хоровец следил за валидольным матчем лучниц и расскажет, почему погода уже внесла коррективы в проведение состязаний на воде. Ушедшая неделя принесла зачетные очки нашей стране. С разочарованием приходится констатировать, что пока у белорусов лишь деревянная медаль в стрельбе из лука. В командном турнире Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в матче за бронзовую медаль уступили сборной Германии со счетом 1:5 и заняли четвертое место. Выступление наших было ярким и самым лучшим на олимпиадах.



В медальном зачете лидируют Китай, Япония и США. И вот что интересно, американские спортсмены впервые за 48 лет не выиграли ни одной медали в первый день летних Олимпийских игр.



Да и в целом эта Олимпиада претендует на самую скандальную. Очередной камень в огород руководства Игр бросили велосипедисты. Некоторым командам на шоссейной гонке не выдали питание на одном из этапов.



Японцы настроены против проведения Игр



Что же касается самих японцев, то они по-прежнему настроены против проведения Игр, хотя уже не все. 55-летний Сегехито Кага преодолел почти тысячу километров из Токио в Саппоро на велосипеде, чтобы вживую увидеть соревнования. 76-летний Кунио Хиросе, прочувствовал все радости Олимпиады в 64-м году. Сегодня он ежедневно молится за успех своих спортсменов и уверен, что эта Олимпиада должна быть успешной для его страны, несмотря на все коронавирусные ограничения



Очередной подвох организаторам Олимпиады преподнесла и погода. Из-за тайфуна "Непартак", который надвигается на Токио, уже на два дня сместили соревнования по академической гребле. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 30 метров в секунду, а волны на гребном канале могут подниматься до 8 метров.



Не исключено, что стихия помешает проведению соревнований по плаванию на открытой воде и триатлону, которые назначены на завтра. Надеемся что "Непартак" не помешает показать олимпийский максимум нашим атлетам. Ведь белорусам уже пора по-настоящему вмешаться в медальную борьбу.