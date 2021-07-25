Олимпиада в Токио проходит в условиях жестких ограничений из-за коронавируса

На фоне Олимпийских игр в Токио не стихают волнения и недовольство на почве распространения коронавируса. Однако наши корреспонденты местами наблюдают, так сказать, двойные стандарты: с одной стороны - строгий контроль, с другой - абсолютная беспечность местных жителей.



О чем речь - из Токио наш корреспондент Анна Эйсмонт.Токио - город контрастов. Уже точно так можно говорить всем, кто попал в самое коронавирусное непростое время для всего мира в этот, безусловно, уникальный город! Строгий контроль коронавирусных мер, специальные программы, отслеживающие перемещения и контакты всех приезжих гостей Олимпиады, вперемешку с желанием местного населения все-таки ощутить всю прелесть огромного праздника спорта - Олимпийских игр.



Уникальный для наших напуганных ограничениями глаз случай произошел на финише мужской шоссейной гонки - там, абсолютно не соблюдая безопасную дистанцию, хлопая (что было запрещено еще задолго до официального запрета на присутствие на трибунах зрителей), радостно приветствовали участников велогонки местные жители. Это действительно необычно видеть - ведь в Токио сейчас режим чрезвычайной ситуации, и как-то это все не вяжется друг с другом.



Зато олимпийскому чемпиону эквадорцу Ричарду Карапасу повезло - он себя почувствовал настоящей звездой. Куда сложнее теннисистам - на матчах теннисного парка Ariakeни одного туриста, болельщика, только журналисты, волонтеры, полиция!Тишину на 48 кортах нарушают только редкие выкрики теннисистов и звонкий треск цикад.



И сейчас спортсмены особенно стали понимать, что значит для них болельщик на трибуне. Победивший на 8-м корте в стартовом матчеЕгор Герасимов не скрывал, что огромную роль сыграла малочисленная, но искренняя поддержка на трибунахбелорусских теннисистов-друзей и журналистов, а вот карантин в деревне спортсменов Егора не смущает нисколько.



А вот Любови Черкашиной (бронзовомупризеру Игр в Лондоне) есть с чем сравнить. Она помнит, когда Олимпиада - это праздник с болельщиками, а не карантин.Здесь, в Токио, несмотря на такие беспрецедентные ограничения, накал страстей на аренах ничуть не уступает другим спортивным форумам. Надеемся, что настоящая спортивная эйфория никуда не исчезнет и впредь.