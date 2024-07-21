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Олимпийские игры в Париже: до открытия мультиспортивного форума остается 4 дня

Всего четыре дня остается до старта летних Игр в Париже. Планируется, что на церемонии открытия выступят свыше 3 тыс. танцоров, актеров и музыкантов. По концепции, зрителей ожидает речной парад лодок на Сене. К слову, праздник под угрозой срыва. Артисты готовятся бастовать, если им не выплатят бонусы. В то же время делегации спортсменов размещаются в олимпийской деревне. Первыми из белорусов предстоит заселиться гребцам-академистам. Наши Евгений Золотой и Татьяна Климович готовятся 21 июля отправиться в Париж.

На заключительном, третьем этапе Кубка мира Евгений Золотой занял третье место среди лучших мировых гребцов. И это уже дает основание говорить о том, что Евгений настроен на серьезную борьбу, и я уверена, он ее покажет. И Татьяна, которая заняла четвертое место, точно так же настроена на боевой лад.
Юлия Бичик, двукратный призер Олимпийских игр, старший тренер сборной Беларуси по академической гребле

Что ожидает атлетов в деревне? Готовы ли объекты? Рады ли парижане приближающемуся форуму? Будет ли безопасно во время старта? И самое главное: как мы будем болеть за наших ребят и девчат? Ответы на эти вопросы прозвучат вечером 21 июля в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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