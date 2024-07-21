Олимпийские игры в Париже: до открытия мультиспортивного форума остается 4 дня

На заключительном, третьем этапе Кубка мира Евгений Золотой занял третье место среди лучших мировых гребцов. И это уже дает основание говорить о том, что Евгений настроен на серьезную борьбу, и я уверена, он ее покажет. И Татьяна, которая заняла четвертое место, точно так же настроена на боевой лад.

Юлия Бичик, двукратный призер Олимпийских игр, старший тренер сборной Беларуси по академической гребле