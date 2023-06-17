3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Олимпийский комплекс "Стайки" принимает традиционную спартакиаду среди работников СМИ
Спортивная атмосфера царила в субботу, 17 июня, в Минском районе. Работники медиа и средств массовой информации выбирают лучшего в спортивных баталиях на базе первоклассного олимпийского комплекса "Стайки". Спартакиада в этом году получается самой многолюдной, есть и дебютанты, но главное - это желание стать лучшим в честной спортивной борьбе и укрепить корпоративный дух. Репортаж Андрея Козлова с места событий.
Спорткомплекс "Стайки" под Минском, да еще и летом - это особенный вайб. Сотрудники Белтелерадиокомпании выходили гордо - в ранге действующих победителей спартакиады. Потому и поднятие флага доверили Председателю компании Ивану Эйсмонту. Слова, сказанные им после, на самом деле у многих белорусов сегодня на уме.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
В памяти ужасные времена ковида, когда вообще ничего не происходило. Все переосмыслили, что мы имели до этого. И эти массовые мероприятия, и спортивные, и культурные приобрели новое дыхание. Люди поняли, что без этого грустно. Очередной рекорд побит - более 500 участников. Я знаю, люди приходят сюда с удовольствием. Это касается и нашей компании, я рад, что это так.
Рекорд поставили уже количеством спортсменов-любителей - их около полутысячи. Руководители крупнейших СМИ также попробовали свои силы в различных состязаниях: от дартса до стрельбы из пневматики.
Вообще любительский спорт дарит интересные истории. Вот от Натальи Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я задумалась по дороге сюда, сколько новых видов спорта я открыла и опробовала, работая в Администрации Президента. 8 видов спорта за 8 лет. Перечисляю: лыжи беговые, горные, биатлон, лыжероллер, футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. И игровые, и индивидуальные. Самый тяжелый для меня вид спорта - это беговые лыжи. Преклоняюсь перед профессиональными лыжниками и биатлонистами. Это возможно прочувствовать, когда ты сам встал на лыжи. Это титанический вид спорта. Когда же бежишь на роликах, есть возможность отвлечься, подумать, подышать глубоко.
Именно на спартакиаде особенно подчеркнута корпоративная история. Руководители БТ и ОНТ Иван Эйсмонт и Марат Марков соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Сначала пристрелка, а затем официальный старт, где на первый план выходит концентрация и вовремя принятое решение - так же, как в профессии.
В зале продолжались соревнования по настольному теннису и гиревому спорту. Кандидат на успех определился предельно быстро.
Волейбольный матч всегда может резко изменить направление игры. Команда Белтелерадиокомпании на старте плей-офф вела в каждом сете и имела отчасти игровое преимущество. Но детали оказались на стороне соперника.
Были предприняты попытки в тайм-аутах найти недочеты, но таков спорт- говорят профессиональные спортсмены. Даже крепкая команда может завершить борьбу на стадии нокаут-раунда.
"Отдали, обидно. Не было сыгранности, хотя показывали хороший результат, били, брали и поднимали", - говорит об игре капитан волейбольной команды ведущая АТН Белтелерадиокомпании Ольга Калаирова.
Здесь же футбол, и борьба на всех участках. Надо отметить, что качество игры у многих команд шире любительского уровня. И голы хоть для хайлайтов.
"Хорошая компания на поле и за его пределами. Нам есть что показать", - рассказывает инженер видеомонтажа АТН Белтелерадиокомпании Егор Лисовский.
Но главное, что подарил этот день всем участникам, - спортивное вдохновение, которое совершенно неповторимо. Спортсмен ты или зритель - происходит взаимный обмен эмоциями. Это и встречи с коллегами, и обсуждение личных и профессиональных вопросов.
"Гордость за нашу отрасль. У нас спортивные и подтянутые сотрудники индустрии. Но самое главное, что здесь строится единая команда отрасли", - подчеркнул министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Завтра на спартакиаде будет поставлена яркая точка - церемония награждения даст почувствовать себя настоящим победителем. А потом эти незабываемые эмоции перенести в свою жизнь и профессию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей