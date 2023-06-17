Олимпийский комплекс "Стайки" принимает традиционную спартакиаду среди работников СМИ

Спортивная атмосфера царила в субботу, 17 июня, в Минском районе. Работники медиа и средств массовой информации выбирают лучшего в спортивных баталиях на базе первоклассного олимпийского комплекса "Стайки". Спартакиада в этом году получается самой многолюдной, есть и дебютанты, но главное - это желание стать лучшим в честной спортивной борьбе и укрепить корпоративный дух. Репортаж Андрея Козлова с места событий.

Спорткомплекс "Стайки" под Минском, да еще и летом - это особенный вайб. Сотрудники Белтелерадиокомпании выходили гордо - в ранге действующих победителей спартакиады. Потому и поднятие флага доверили Председателю компании Ивану Эйсмонту. Слова, сказанные им после, на самом деле у многих белорусов сегодня на уме.





Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

В памяти ужасные времена ковида, когда вообще ничего не происходило. Все переосмыслили, что мы имели до этого. И эти массовые мероприятия, и спортивные, и культурные приобрели новое дыхание. Люди поняли, что без этого грустно. Очередной рекорд побит - более 500 участников. Я знаю, люди приходят сюда с удовольствием. Это касается и нашей компании, я рад, что это так.

Рекорд поставили уже количеством спортсменов-любителей - их около полутысячи. Руководители крупнейших СМИ также попробовали свои силы в различных состязаниях: от дартса до стрельбы из пневматики.





Вообще любительский спорт дарит интересные истории. Вот от Натальи Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я задумалась по дороге сюда, сколько новых видов спорта я открыла и опробовала, работая в Администрации Президента. 8 видов спорта за 8 лет. Перечисляю: лыжи беговые, горные, биатлон, лыжероллер, футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. И игровые, и индивидуальные. Самый тяжелый для меня вид спорта - это беговые лыжи. Преклоняюсь перед профессиональными лыжниками и биатлонистами. Это возможно прочувствовать, когда ты сам встал на лыжи. Это титанический вид спорта. Когда же бежишь на роликах, есть возможность отвлечься, подумать, подышать глубоко.





Именно на спартакиаде особенно подчеркнута корпоративная история. Руководители БТ и ОНТ Иван Эйсмонт и Марат Марков соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Сначала пристрелка, а затем официальный старт, где на первый план выходит концентрация и вовремя принятое решение - так же, как в профессии.

В зале продолжались соревнования по настольному теннису и гиревому спорту. Кандидат на успех определился предельно быстро.

Волейбольный матч всегда может резко изменить направление игры. Команда Белтелерадиокомпании на старте плей-офф вела в каждом сете и имела отчасти игровое преимущество. Но детали оказались на стороне соперника.

Были предприняты попытки в тайм-аутах найти недочеты, но таков спорт- говорят профессиональные спортсмены. Даже крепкая команда может завершить борьбу на стадии нокаут-раунда.



"Отдали, обидно. Не было сыгранности, хотя показывали хороший результат, били, брали и поднимали", - говорит об игре капитан волейбольной команды ведущая АТН Белтелерадиокомпании Ольга Калаирова.

Здесь же футбол, и борьба на всех участках. Надо отметить, что качество игры у многих команд шире любительского уровня. И голы хоть для хайлайтов.