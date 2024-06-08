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Олимпийский квест прошел в рамках фестиваля "Вытокi"
20-й, юбилейный, культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" в эти минуты завершается. В Пружанах на главной площадке яркого форума звучат праздничные аккорды гала-концерта, впереди жителей и гостей города ждет дискотека и фейерверк, а днем в центре внимания самая масштабная часть фестиваля - олимпийский квест. Впервые в рамках "Вытокаў" был сыгран и необычный футбольный матч: ветераны игры номер 1 сразились с олимпийской сборной. Эмоции спортивного праздника в сюжете Станислава Липского (Более подробно в видео).
Сразу 6 призеров главного летнего старта четырехлетия: братья Богдановичи, Ирина Курочкина, Максим Недосеков, Юлия Нестеренко и Екатерина Карстен - дали старт олимпийскому квесту в Пружанах - более 25 спортивных локаций на 20-м юбилейном фестивале "Вытокi" сегодня принимали на своих площадках юных гостей
И здесь организаторы делают отсылку уже на настоящую Олимпиаду, где атлеты сражаются за золотую, серебряную и бронзовую медаль, к слову, о медалях - двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен сегодня передала свою первую награду Олимпиады - бронзу Барселоны - в музей НОК Беларуси.
"Вытокi" - это не только о спорте: город мастеров сегодня удивлял жителей и гостей Пружан своими уникальными изделиями, возможность удивить не упустил и Брестский областной центр инновационного и технического творчества.
Ну и куда же Национальный Олимпийский комитет без своего генерального спонсора - уже четвертый год подряд Белагропромбанк принимает активное участие в фестивале "Вытокi", для детей самые разные активности: финансовая викторина, спортивные эстафеты, танцевальные флешмобы.
Талисман Агрик составлял ребятам компанию и вручал подарки: в общем атмосфера на локации всегда яркая и уютная. Кроме развлечений, работники Белагропромбанка здесь же дают профессиональную консультацию. Также на локации банка работал благотворительный терминал "Прикосновения". Каждый желающий мог сделать благотворительный платеж в адрес РНПЦ онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.
А после товарищеского матча накануне между сборными Беларуси и России сегодня в Пружанах сыграли ветераны белорусского футбола против олимпийской сборной.
Олимпийцы одержали победу в серии пенальти, но уступили в основное время 5:6.
В эти минуты в Пружанах подходит большой гала-концерт, впереди гостей "Вытокаў" ждет дискотека и праздничный фейерверк.
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