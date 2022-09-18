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Оливер решил проверить на прочность западную пропаганду о Беларуси
Оливер - уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр". Решив проверить на прочность легенду западной пропаганды о Беларуси, он приехал в нашу страну и был приятно удивлен. Чистые улицы, дружелюбный народ, огромный потенциал взаимодействия и информационная дыра в немецком инфопространстве.
Куда больше Оливер удивился, когда начал узнавать о преступлениях фашистского режима на территории Беларуси во времена Второй мировой войны. Когда он захотел поделиться этой информацией через якобы свободную "Википедию", был забанен и удален. И чем большей огласке история предавалась, тем больше над Оливером сгущались тучи недовольства политиков.
Так почему же западные сайты скрывают правду от своих пользователей, чем мотивирована война с памятью о советском вкладе в Победу над коричневой чумой и есть ли сегодня шанс выстроить взаимоуважительный диалог с европейскими политиками? Ответы на эти вопросы узнавал Андрей Семченко (подробности в видео).
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