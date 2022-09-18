Оливер решил проверить на прочность западную пропаганду о Беларуси

Оливер - уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр". Решив проверить на прочность легенду западной пропаганды о Беларуси, он приехал в нашу страну и был приятно удивлен. Чистые улицы, дружелюбный народ, огромный потенциал взаимодействия и информационная дыра в немецком инфопространстве.

Куда больше Оливер удивился, когда начал узнавать о преступлениях фашистского режима на территории Беларуси во времена Второй мировой войны. Когда он захотел поделиться этой информацией через якобы свободную "Википедию", был забанен и удален. И чем большей огласке история предавалась, тем больше над Оливером сгущались тучи недовольства политиков.