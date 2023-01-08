Как обычные немцы относятся к санкционной войне, которая бьет по Германии, - в программе "Главныйэфир" рассказал уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр" Оливер Шнееманн.

С глобальной точки зрения есть Россия, Германия и США, говорит он. Если вы хотите разрушить Россию, вы должны устранить все связи между ЕС и Россией. По его словам, самые сильные связи с Германией и в экономике, и между людьми. "Если вы хотите ввести санкции в отношении России, вы должны разрушить все связи с Германией. Это то, что мы сейчас наблюдаем", - отметил Оливер Шнееманн.

На его взгляд, в этом нет никакого смысла. "Американцы подталкивают наше немецкое правительство прекратить все виды взаимодействия, отказаться от покупок топлива, газа из России, разорвать все экономические связи, остановить мощный экспорт. Это негативно отразится на немцах, на европейцах".

В связи с этим он считает, что необходимо задать вопрос: Почему наше правительство делает это?

По его словам, если есть возможность поговорить с немцем, который трезво оценивает ситуацию, то можно увидеть, что он злится, он понимает, что санкции не нужны. "На другой стороне люди говорят, хорошо, как чудесно, что мы против России. Эти люди находятся в своего рода тюрьме, в мозговой тюрьме, потому что они не могут понять сторону России. Я надеюсь, что будет больше немцев, которые станут приезжать в Беларусь.Иу нас было бы много дискуссий, много встреч, имы сможем разрушить эту тюрьму", - предполагает он.