3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Олу те самые бандеры уничтожали!" - жительница д. Рудня
Воспоминания выживших, интервью свидетелей и архивные документы легли в основу документального фильма, созданного Агентством теленовостей к 80-летию трагедии. "Ола. Пепел геноцида".
Ола, глухая лесная деревня, стала прибежищем для тысяч людей. Но и сюда пришли солдаты вермахта, за несколько часов они уничтожили 1758 человек. Детей травили собаками, бросали гранаты в людей, из огнеметов поджигали дома и живьем сжигали стариков. 14 января 1944 года была сожжена деревня Ола Паричского района (ныне Светлогорскийрайон).
Кроме воинских подразделений вермахта, к ликвидации мирного населения были привлечены полицейские формирования. Вполне вероятно, что не обошлось безСС. Головорезы в черной форме отличались особой жестокостью.
"Я считаю, что Олу те самые бандеры уничтожали", - уверена жительница д. Рудня Светлогорского района Мария Зыкун. - Они сожгли всю нашу Беларусь эти бандеры, фашисты".
Говорили, что там было много украинцев. Это они сожгли, считает житель аг. Коротковичи Жлобинского района Иван Колеснев. "Много было бандеровцев и немцев там", - вспоминает он.
Смотрите фильм ЗДЕСЬ
Деревню окружили. Расчищали дорогу автоматными очередями. Те, кто находился в домах на окраине, пытались уйти в лес. Он совсем рядом. Но убежать удалось немногим. В людей стреляли, на детей натравливали собак.
Там был двоюродный брат Селивончик Семен из деревни Здудичи. Они были в крайнем доме. И когда немцы шли в Олу, были такие морозы большие, много снега, немцы провалились в топком месте на болоте. Крикнули: "Немцы", они с этого дома бросились бежать в лес.
Немцы натравили овчарку. Семен был самым младшим, бежал последним. "Овчарка его догоняет, подпрыгивает, толкает в спину, он падает, окунается в снег, подхватывается, жить-то хочется. Дальше бежит, опять его овчарка догоняет, опять он падает в снег. И так несколько раз, но он добежал до леса, он остался жив", - рассказывает Наталья Гавриленко.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ