"Олу те самые бандеры уничтожали!" - жительница д. Рудня

Воспоминания выживших, интервью свидетелей и архивные документы легли в основу документального фильма, созданного Агентством теленовостей к 80-летию трагедии. "Ола. Пепел геноцида".

Ола, глухая лесная деревня, стала прибежищем для тысяч людей. Но и сюда пришли солдаты вермахта, за несколько часов они уничтожили 1758 человек. Детей травили собаками, бросали гранаты в людей, из огнеметов поджигали дома и живьем сжигали стариков. 14 января 1944 года была сожжена деревня Ола Паричского района (ныне Светлогорскийрайон).

Кроме воинских подразделений вермахта, к ликвидации мирного населения были привлечены полицейские формирования. Вполне вероятно, что не обошлось безСС. Головорезы в черной форме отличались особой жестокостью.

"Я считаю, что Олу те самые бандеры уничтожали", - уверена жительница д. Рудня Светлогорского района Мария Зыкун. - Они сожгли всю нашу Беларусь эти бандеры, фашисты".

Говорили, что там было много украинцев. Это они сожгли, считает житель аг. Коротковичи Жлобинского района Иван Колеснев. "Много было бандеровцев и немцев там", - вспоминает он.

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Деревню окружили. Расчищали дорогу автоматными очередями. Те, кто находился в домах на окраине, пытались уйти в лес. Он совсем рядом. Но убежать удалось немногим. В людей стреляли, на детей натравливали собак.

Там был двоюродный брат Селивончик Семен из деревни Здудичи. Они были в крайнем доме. И когда немцы шли в Олу, были такие морозы большие, много снега, немцы провалились в топком месте на болоте. Крикнули: "Немцы", они с этого дома бросились бежать в лес. Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала в аг. Чирковичи Светлогорского историко-краеведческого музея