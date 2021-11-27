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"Омикрон" - новый штамм коронавируса
Эксперты ВОЗ признали новейший южноафриканский штамм коронавируса угрозой для планеты. Ему была присвоена греческая буква омикрон. Новый вариант имеет 50 мутаций и может влиять на содержание протеина в организме. Это значит, что существующие вакцины могут стать менее эффективными. Первый случай заражения "омикроном" зафиксирован в Бельгии, что вызвало обеспокоенность в Еврокомиссии. Там уже предложили варианты ограничения транспортного сообщения со странами, где был выявлен новый штамм.
Появление новых мутаций связано в первую очередь с тем, что инфекция проходит через множество организмов. Вакцинированные люди гораздо меньше подвержены заражению, а значит препятствуют развитию любых изменений вируса.
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