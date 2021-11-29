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"Омикрон": новый штамм коронавируса вызывает все больше вопросов

Новый штамм коронавируса вызывает у мира все больше вопросов. Ряд государств запретили поездки в страны Южной Африки из-за выявленного в них омикрона. Там уже назвали подобные меры дискриминацией. Как заявляют в Африканском союзе, нынешняя ситуация стала следствием "провала усилий, направленных на быструю и сбалансированную вакцинацию во всем мире". Ведь львиная доля препаратов от ковида была доступна лишь странам Запада.

ВОЗ: Нет данных, что "омикрон" опаснее других штаммов

ВОЗ тем временем призывает не паниковать.

Исследований омикрон-штамма пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Достоверно не подтверждено, заразнее ли новый вариант коронавируса или нет. Отсутствуют доказательства и более тяжелого протекания болезни.

Некоторые страны, тем не менее, решили перестраховаться. В Израиле за носителями нового штамма по геолокации будут следить спецслужбы. Если распространение "омикрона" станет массовым, от слежки за зараженными откажутся.

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