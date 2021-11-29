"Омикрон": новый штамм коронавируса вызывает все больше вопросов

Новый штамм коронавируса вызывает у мира все больше вопросов. Ряд государств запретили поездки в страны Южной Африки из-за выявленного в них омикрона. Там уже назвали подобные меры дискриминацией. Как заявляют в Африканском союзе, нынешняя ситуация стала следствием "провала усилий, направленных на быструю и сбалансированную вакцинацию во всем мире". Ведь львиная доля препаратов от ковида была доступна лишь странам Запада.