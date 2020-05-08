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Омлет с начинкой из грибов, фасоли и сыра
Завтрак, в состав котороговходят шампиньоны. Возьмем:
- 4 крупных яйца,
- 150 граммов шампиньонов,
- 50 мл молока,
- 80 граммов консервированной фасоли,
- 50 граммов сыра, зеленый лук.
Грибы нарезаем пластинками или небольшими кусочками. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку растительного масла. Обжариваем грибы на среднем огне до готовности, примерно 7-10 минут. В конце приготовления грибы слегка солим и выкладываем.
Полезные свойства шампиньонов влияютна состоянияволос, ногтей. Грибы улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.
Сыр натираем на крупной терке. В глубокую миску разбиваем яйца. Вливаем молоко. Добавляем соль и черный молотый перец. Взбиваем яйца венчиком или на слабых оборотах миксера.
В сковороде разогреваем растительное масло и выливаем туда омлетную смесь. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь до среднего и готовим омлет 3-5 минут до схватывания яиц. Выкладываем фасоль на одну сторону омлета.
Исследования ученых еще в 2004 году доказали, что первое место по количеству антиоксидантов принадлежит фасоли. Регулярное употребление поможет избежать множества различных болезней.
Сверху на фасоль выкладываем обжаренные грибы. Посыпаем фасоль с грибами натертым сыром. Аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета. Под крышкой доводим омлет с начинкой до готовности, минуты 3-4.
Омлет готов. При подаче посыпаем зеленым луком.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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