Омлет с начинкой из грибов, фасоли и сыра

Завтрак, в состав котороговходят шампиньоны. Возьмем:



4 крупных яйца,

150 граммов шампиньонов,

50 мл молока,

80 граммов консервированной фасоли,

50 граммов сыра, зеленый лук.

Грибы нарезаем пластинками или небольшими кусочками. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку растительного масла. Обжариваем грибы на среднем огне до готовности, примерно 7-10 минут. В конце приготовления грибы слегка солим и выкладываем.

Полезные свойства шампиньонов влияютна состоянияволос, ногтей. Грибы улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.

Сыр натираем на крупной терке. В глубокую миску разбиваем яйца. Вливаем молоко. Добавляем соль и черный молотый перец. Взбиваем яйца венчиком или на слабых оборотах миксера.

В сковороде разогреваем растительное масло и выливаем туда омлетную смесь. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь до среднего и готовим омлет 3-5 минут до схватывания яиц. Выкладываем фасоль на одну сторону омлета.

Исследования ученых еще в 2004 году доказали, что первое место по количеству антиоксидантов принадлежит фасоли. Регулярное употребление поможет избежать множества различных болезней.

Сверху на фасоль выкладываем обжаренные грибы. Посыпаем фасоль с грибами натертым сыром. Аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета. Под крышкой доводим омлет с начинкой до готовности, минуты 3-4.