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Омлет с яблоками и корицей
Чтобы приготовитьна завтрак омлет с яблоками и корицеймы возьмем:
- 2 яблока,
- 2 яйца,
- 100 мл молока,
- 100 граммов муки,
- корицу,
- сахар,
- соль,
- растительное масло.
Отделяем желтки от белков. В желтки насыпаем сахар и соль. Хорошо взбиваем венчиком или вилкой. Вливаем молоко и еще раз взбиваем.Просеиваем муку через сито прямо в миску и тщательно перемешиваем до однородности. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем тонкими небольшими ломтиками.
В одном из американских исследований было установлено, что всего несколько кусочков яблока, употребляемых перед стандартным приемом пищи, значительно снижают аппетит и позволяют съедать меньше пищи, а значит общая калорийность рациона снижается. В среднем, рацион уменьшается на 15 % или на 200 калорий.
Яблочные ломтики кладем в получившуюся массу и перемешиваем. Отдельно взбиваем белки с помощью миксера до устойчивой пены.
Для получения густой пены при взбивании белков нужно учесть несколько важных моментов: вся посуда, которая используется в процессе приготовления, должна быть абсолютно сухой, обязательно остудите белки в холодильнике 20-30 минут и начинайте взбивать на малой скорости, а затем на максимально большой.
Белки порциями вводим в желтковую массу, аккуратно перемешивая. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем смесь. Накрываем крышкой и обжариваем на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовый омлет с яблоками посыпаем сахаром и корицей и подаем к столу.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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