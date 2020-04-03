Омлет с яблоками и корицей

Чтобы приготовитьна завтрак омлет с яблоками и корицеймы возьмем:



2 яблока,

2 яйца,

100 мл молока,

100 граммов муки,

корицу,

сахар,

соль,

растительное масло.

Отделяем желтки от белков. В желтки насыпаем сахар и соль. Хорошо взбиваем венчиком или вилкой. Вливаем молоко и еще раз взбиваем.Просеиваем муку через сито прямо в миску и тщательно перемешиваем до однородности. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем тонкими небольшими ломтиками.

В одном из американских исследований было установлено, что всего несколько кусочков яблока, употребляемых перед стандартным приемом пищи, значительно снижают аппетит и позволяют съедать меньше пищи, а значит общая калорийность рациона снижается. В среднем, рацион уменьшается на 15 % или на 200 калорий.

Яблочные ломтики кладем в получившуюся массу и перемешиваем. Отдельно взбиваем белки с помощью миксера до устойчивой пены.

Для получения густой пены при взбивании белков нужно учесть несколько важных моментов: вся посуда, которая используется в процессе приготовления, должна быть абсолютно сухой, обязательно остудите белки в холодильнике 20-30 минут и начинайте взбивать на малой скорости, а затем на максимально большой.

Белки порциями вводим в желтковую массу, аккуратно перемешивая. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем смесь. Накрываем крышкой и обжариваем на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовый омлет с яблоками посыпаем сахаром и корицей и подаем к столу.