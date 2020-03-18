3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Омлет со шпинатом, сыром и помидорами
Готовим небанальные завтраки из яиц! Сегодня в меню - омлет со шпинатом, сыром и помидорами.
Нам понадобится:
- 2яйца,
- 20 граммов сливочного масла,
- 2 помидора,
- 2/3 стакана сливок,
- 50 граммов тертого сыра,
- жменя свежего шпината,
- соль и перец.
Взбиваем вместе яйца и сливки. Приправляем полученную смесь по вкусу солью и перцем.
Белки яйца легко усваиваются организмом человека, в их составе имеются все незаменимые аминокислоты. Но злоупотреблять имине стоит: избыток протеина перегружает почки и может нанести вред здоровью печени.
Растапливаем масло в сковороде и переключаем на средний огонь. Вливаем яичную смесь и готовим в течение 2–3 минут, пока основа не загустеет. Мелко нарезаем помидоры и отправляем их в сковородку. Посыпаем омлет сверху натертым сыром. Накрываем крышкой и готовим пару минут до легкого золотистого оттенка. Сверху засыпаем шпинат.
Шпинат помогает телу расслабиться и полностью избавиться от стресса. Он содержит огромное количество цинка и магния, которые позволяют крепче спать ночью, тем самым способствуя более эффективному восстановлению организма.
Сворачиваем омлет пополам. Подаем со свежими овощами.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!