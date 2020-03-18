Готовим небанальные завтраки из яиц! Сегодня в меню - омлет со шпинатом, сыром и помидорами.



Нам понадобится:



2яйца,

20 граммов сливочного масла,

2 помидора,

2/3 стакана сливок,

50 граммов тертого сыра,

жменя свежего шпината,

соль и перец.

Взбиваем вместе яйца и сливки. Приправляем полученную смесь по вкусу солью и перцем.

Белки яйца легко усваиваются организмом человека, в их составе имеются все незаменимые аминокислоты. Но злоупотреблять имине стоит: избыток протеина перегружает почки и может нанести вред здоровью печени.

Растапливаем масло в сковороде и переключаем на средний огонь. Вливаем яичную смесь и готовим в течение 2–3 минут, пока основа не загустеет. Мелко нарезаем помидоры и отправляем их в сковородку. Посыпаем омлет сверху натертым сыром. Накрываем крышкой и готовим пару минут до легкого золотистого оттенка. Сверху засыпаем шпинат.

Шпинат помогает телу расслабиться и полностью избавиться от стресса. Он содержит огромное количество цинка и магния, которые позволяют крепче спать ночью, тем самым способствуя более эффективному восстановлению организма.

Сворачиваем омлет пополам. Подаем со свежими овощами.