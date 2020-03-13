Омлет, взбитый в пену

Нам понадобится:



4 куриных яйца,

50 граммов тертого сыра типа пармезан,

свежая петрушка.

Включаем духовку на 170 С.Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки в крепкую пену со щепоткой соли.

Вопреки распространенному мнению цвет желтка, а уж тем более скорлупы, никак не влияет на вкус куриного яйца. Цвет скорлупы напрямую зависит от окраса самой несушки. Рябые курочки несут коричневые, а светлые - белые яйца.

Взбитые белки выкладываем в форму или на противень. Делаем в белковой массе углубления и раскладываем в них желтки - должно получиться как бы солнышко в пене. Запекаем омлет в духовке.Твердый сыр натираем на терке.

В 100 граммах твердого сыра типа пармезан содержится приблизительно 292 ккал, что значительно ниже, чем у других сортов сыра, например у чеддера. Он способен ускорять обмен веществ - важное при похудении свойство.

Зелень мелко рубим. Присыпаем горячий готовый омлет зеленью и тертым сыром. Ждем, когда сыр немного расплавится, и наслаждаемся.