3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Омлет, взбитый в пену
Нам понадобится:
- 4 куриных яйца,
- 50 граммов тертого сыра типа пармезан,
- свежая петрушка.
Включаем духовку на 170 С.Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки в крепкую пену со щепоткой соли.
Вопреки распространенному мнению цвет желтка, а уж тем более скорлупы, никак не влияет на вкус куриного яйца. Цвет скорлупы напрямую зависит от окраса самой несушки. Рябые курочки несут коричневые, а светлые - белые яйца.
Взбитые белки выкладываем в форму или на противень. Делаем в белковой массе углубления и раскладываем в них желтки - должно получиться как бы солнышко в пене. Запекаем омлет в духовке.Твердый сыр натираем на терке.
В 100 граммах твердого сыра типа пармезан содержится приблизительно 292 ккал, что значительно ниже, чем у других сортов сыра, например у чеддера. Он способен ускорять обмен веществ - важное при похудении свойство.
Зелень мелко рубим. Присыпаем горячий готовый омлет зеленью и тертым сыром. Ждем, когда сыр немного расплавится, и наслаждаемся.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
Президент
Все
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Лукашенко согласовал назначение нового руководства в "Белнефтехим" и на "Беларуськалий"
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов