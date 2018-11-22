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ОМОН отмечает 30-летие

30 лет на страже порядка. 22 ноября свой профессиональный праздник отмечает отряд милиции особо назначения. В 1988 году приказом министра внутренних дел СССР по всей стране было создано 19 отрядов, в том числе и в Минске. За 30 лет ОМОН занял свою нишу в национальной системе безопасности Беларуси и вырос в самостоятельное спецподразделение. Сегодня без бойцов ОМОНа не обходится ни одно массовое мероприятие. Также на плечи сотрудников возложены задержания особо опасных преступников, патруль столичных улиц и дежурства на важных объектах.

Накануне базу ОМОН в Уручье посетили российские коллеги. Показательные выступления наших правоохранителей заслужили самые высокие оценки.

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