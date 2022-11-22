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ОМОН отмечает 34-й день рождения
Факт
Задержание вооруженных преступников, освобождение заложников, безопасность людей во время массовых мероприятий и охрана общественного порядка в самых неспокойных точках. Задачи особого назначения - их обычная работа. ОМОН сегодня отмечает свой 34-й день рождения.
В 1988 году приказом министра внутренних дел СССР по всей стране было создано 19 отрядов, в том числе и в Минске.
За эти годы ОМОН занял свою нишу в национальной системе безопасности Беларуси и вырос в самостоятельное спецподразделение. Они прошли 2020 год и доказали, что всегда были и будут там, где сложно, опасно, но необходимо выполнить задачу четко, качественно и оперативно.
Сегодня в распоряжении бойцов ОМОНа - новейшая техника, экипировка и оружие. Служат здесь лишь те, кто прошел жесткий отбор. Безупречная биография, стрессоустойчивость и, конечно, специальная физическая подготовка. Ведь нагрузка колоссальная, но и бойцы универсальные.
Задачи особого назначения - их обычная работа
В большинстве спецопераций силовую поддержку оказывает милицейский спецназ. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, многие бойцы на посту, ради того, чтобы их город и их страна спали спокойно.
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