Выступление главы государства на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности стало одним из самых резонансных: в нем затронута не только региональная, но и глобальная повестка. Речь шла о скором окончании войны в Украине и о роли Дональда Трампа в сдерживании третьей мировой войны.

"Что касается вопроса Украины, то слова Президента это ново. Мы ничего такого не слышали. Хочу сказать, что он, конечно, абсолютно прав. Это просто всем надоело. От этого все устали, это нужно заканчивать. И чем быстрее, тем лучше", - отметил Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

По его мнению, речь не идет о точном прогнозе. Президент - опытный политик, его слова, скорее, отражают чутье: он чувствует, что это вот-вот случится. Усталость при этом не ограничивается Украиной и Российской Федерацией, она касается всех стран, которые так или иначе участвуют в ситуации, включая Соединенные Штаты и Европейский союз.

Если начнется новый виток эскалации, на линии соприкосновения гарантированно будет стоять весь блок НАТО. Это, по словам Ивана Эйсмонта, неизбежно означает третью мировую войну. "Именно поэтому это нужно заканчивать именно сейчас, - подчеркнул он. - Именно об этом говорит Президент. Именно к этому он призывает, потому что при таком наличии ядерного оружия у такого количества стран оно просто неизбежно будет применено".

Именно поэтому призыв остановить это сейчас звучит не как абстрактное пожелание, а как попытка предотвратить худший сценарий.