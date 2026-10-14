"Он добился, чтобы страной больше не правили воры в законе": как Беларусь становилась безопасной

Скриншот видео МВД

1994 год. Беларусь - страшная страна. Города почти без освещения, промышленные гиганты остановились, а на тех заводах, где конвейеры еще работали, рабочие сидели без зарплаты. Университетская профессура на рынках подторговывала носками, чтобы прокормить своих детей. А кто не на базаре, тот стремительно уезжал в поисках куска хлеба: кто в Россию, кто на Запад. Фраза "белорусские бандиты" наводила ужас на автомобилистов при одном их упоминании.

А как Беларусь начала превращаться в одну из самых безопасных стран, рассказали в проекте "Вечерний Мамыкин".

Нам тогда с моим другом детства было 18 лет, и мы ничего не боялись. И вот мы только-только окончившие латвийскую среднюю школу, поступившие в университеты, но уже с водительскими правами в кармане, решили летом подзаработать. Купили старенький автомобиль на рынке Гарюная в Литве и под заказ погнали в Минск. Спрос на иномарки после распада СССР и в Беларуси был огромный.

И вот мы прошли появившуюся границу, предъявили странный клочок бумаги, называвшийся визой. Вместо пункта перехода границы был вагончик в чистом поле между Литвой и Беларусью. До Минска оставалось совсем чуть-чуть, и мы уже в уме делили первые заработанные доллары США. Планировали, что себе купим.

И вдруг на автотрассе группа крепко сбитых молодых людей на машине ловко подрезали наше авто. Мы едва не оказались в кювете. И нас, словно двух котят, ребята в кожаных куртках, выкинули из машины, а затем быстро и без слов уехали. Кому можно позвонить в отсутствие мобильных телефонов в чистом поле? Как вообще связаться с милицией? А никак.

Добравшись на попутках в Минск, мы поняли, что и милиции-то нет. Нет, она, конечно, есть, и наше заявление приняла. Но в отделении милиции сказали, что машину нашу не найдут. И, как я понял, даже не очень-то собирались искать.

Больше я не занимался автоперегонами, но друзья в Беларуси остались. И вот около 4 лет спустя мне позвонил один из них и пригласил в гости. Я? К белорусским бандитам? Неосвещенный город без милиции. Ни за что!

"Погоди, погоди, Беларусь немного стала другой. Приезжай, сам все увидишь", - сказал мне мой приятель.

Я приехал. Жизнь в конце 1990-х в Беларуси богаче не стала. Но на улицах стало как-то удивительно спокойно. Дети снова стали гулять во дворах без опаски родителей. Исчезла уличная преступность. Нет, на улицах Минска и тогда могли, конечно, угнать машину. Но милиция её искала и довольно быстро находила.

А оставшиеся заводы снова заработали. Рабочим не только погасили задолженность по зарплате, но даже немного повысили ее. Зарплата, конечно, была все еще очень маленькой, и многие инженеры и учителя продолжали подрабатывать таксистами или подторговывать. Но там напрочь исчез рэкет.

"Слушай, а кто это так порядок у вас навел?" - спросил я своего приятеля-белоруса. "Лукашенко, - коротко ответил он. - Ему удалось добиться, чтобы страной больше не правили воры в законе".

Сегодня города Республики Беларусь являются одними из самых безопасных в континентальной Европе. Здесь почти нет преступности. Если потерял или забыл какую-то вещь на скамейке в парке Минска, она обязательно будет тебя дожидаться либо в том самом парке, либо в милиции. А если сам нашёл что-то ценное на улице, лучше не прикасаться. Белорусская судебная хроника сегодня полна решений судов, когда за присвоение чужой собственности человек может отправиться за решётку на реальный тюремный срок.

В Беларуси почти нет автоугонов. В Беларуси велосипеды и коляски стоят у подъездов, не пристегнутые на замок. Нашел что-то на улице? Лучше сразу позвони в милицию. Она приедет и сама разберется. А белорусская ГАИ вообще не берет взяток. Лучше даже не намекать. При этом в Минске можно пешеходу получить штраф за переход в неположенном месте или на красный свет.

Но если ты законопослушный человек, то человек в форме твой помощник. Ведь состояние безопасности - самое ценное, что государство может дать человеку.