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"Он даже раскрыл секреты" - глава московского бюро Al Jazeera поделился впечатлениями от разговора с Президентом
Президент Беларуси говорит то, что любят журналисты, получаются громкие заголовки - в эксклюзивном интервью"Главному эфиру" глава московского бюро телеканала Al Jazeera (Катар)Заур Ахмад Нами Шеож поделился своими впечатлениями о встрече Александра Лукашенко с зарубежными и белорусскими журналистами.
Впервые Беларусь Заур Ахмад Нами Шеож посетил в 2015 году, когда освещал Минские соглашения. И как тогда, так и сейчас его удивляет чистота на улицах и доброта людей. "Тут народ белый как стены города", - говорит он.
По словам журналиста, в подписании Минских соглашений Президент Беларуси и Республика Беларусь сыграли большую роль. Он помнит кулуарные разговоры и с Порошенко, и с Меркель, и с Олландом, и то, как Президент организовывал все. "Конечно, надо было сохранить любой договор, любое решение, любое соглашение о мире, чем воевать, - отметил журналист-аналитик. - Просто есть политические фигуры, которые грязно играют".
Президенту он задал вопрос по оснащению определенным видом тактического оружия. "Александр Лукашенко более чем исчерпывающе ответил на все главные вопросы, - говорит Заур Ахмад Нами Шеож. - Он даже раскрыл секреты. Это очень интересно".
Представители зарубежных СМИ побывали не только на границе, но и на промышленном гиганте - БелАЗе. Их очень интересовало, как белорусы справляются в условиях санкций. Им рассказали. "Мы увидели самую крупную машину! - радостно сообщил Заур Ахмад Нами Шеож. - А также поняли, что есть импортозамещение, все производится в России и Беларуси, и страны ищут новые рынки и выходят на эти новые рынки". "И это нормально", - заметил журналист.
Байден не примет приглашение Лукашенко, считает Заур Ахмад Нами Шеож. "Байден не приедет, однозначно!" - уверен он.
Я слежу постоянно за пресс-конференциями Президента Беларуси, за интервью. То, что я ожидал, я это получил. Он в своем стиле: политический сарказм, жесткость местами.
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