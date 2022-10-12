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"Он смог защитить свою Родину!" - СШ № 2 Дубровно присвоено имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова
В ночь на 24 июня 1944-го младший сержант в составе танкового десанта действовал в тылу врага. В бою под деревней Шалашино получил тяжелые ранения. Фашисты зверски пытали 18-летнего комсомольца, после чего распяли на стене штабного блиндажа. За образцовое выполнение заданий на фронте Юрий Смирнов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Дети продолжат заниматься исследовательской работой, посвященной Великой Отечественной войне. В школе создана экспозиция, которая рассказывает о жизненном и боевом пути защитников (подробности в видео).
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