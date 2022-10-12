"Он смог защитить свою Родину!" - СШ № 2 Дубровно присвоено имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова

В ночь на 24 июня 1944-го младший сержант в составе танкового десанта действовал в тылу врага. В бою под деревней Шалашино получил тяжелые ранения. Фашисты зверски пытали 18-летнего комсомольца, после чего распяли на стене штабного блиндажа. За образцовое выполнение заданий на фронте Юрий Смирнов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.