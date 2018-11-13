Он ушел, но осталась его музыка. Не стало Игоря Лученка, мастера, который сумел стать одинаково близким и понятным разным поколениям. Народный артист Беларуси и СССР ушел из жизни на 81-ом году. Соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР его родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Творчество Игоря Лученка стало визитной карточкой страны. Композитор-академист и автор рок-оперы написал более 300 произведений. Среди них такие народные шлягеры, как "Алеся", "Полька белорусская", "Мой родны кут", "Майский вальс".