Она вышла замуж и уехала в деревню - а теперь за ее помидорами следят 15 тыс. человек

Настоящее агрочудо у себя на огороде создала брестчанка Елена Марчук. Только в этом сезоне она высадила более 350 сортов томатов. А за все годы ее уникальная коллекция перевалила за 2,5 тыс. сортов разного окраса, вкуса и размера. Наша съемочная группа отправилась в гости к белоруске, чтобы своими глазами увидеть и попробовать экспонаты, которых точно не найти ни в одном магазине.

10 лет этот огород радует богатым томатным урожаем. А все начиналось с 15 сортов. Сегодня в коллекции у Елены насчитывается более 2,5 тыс. экземпляров. Сама по образованию биолог, но мечта о таком "томатном хобби" у белоруски исполнилась, как только в жизни женщины произошли большие перемены. Она вышла замуж и сменила город на деревню. И о своем выборе не жалеет.

Елена Марчук, жительница д. Ковердяки:

"Я всегда была нацелена на огород. У меня была такая идея, что если у меня появится свой участок, огород определенно на нем будет. Потому что это еще и с детства пошло, когда приезжала к бабушке полоть - все не любили, ухаживать все не любили. Но собирать урожай любили все, поэтому вот как-то так и пошло и повелось у меня".

Почему именно томаты? Ответ хозяйки прост - покорило их разнообразие. В этом году в огороде поселились около 350 сортов томатов. Каждый год коллекция пополняется. Елена высаживает по 200-300 новых сортов.

Елена Марчук:

"Если у меня в коллекции появляется новый сорт, стараюсь проводить его апробацию как в теплице, так и в открытом грунте, чтобы понять устойчивость к заболеваниям и продуктивность. Третий фактор - это вкус".

Семена Елена ищет в интернете, что-то привозят знакомые, а чем-то обменивается с такими же увлеченными томатоводами. По странам, откуда прибыли семена, можно изучать географию: США, Польша, Германия, Россия. Огород - настоящая домашняя сокровищница. Грядки пестрят красными, желтыми, зелеными и даже черными помидорами. Впечатляют и размеры плодов: от самых маленьких, с горошину, до гигантов массой до 1,5 кг и более.

Елена Марчук:

"Больше я люблю открытый грунт, потому что в открытом грунте, во-первых, это естественное проветривание, за счет чего происходит естественное опыление, не нужно никак стимулировать растения. И открытый грунт всегда по вкусу превосходит теплицу. Есть сорта, которые не отличаются по вкусу, но их минимальное количество. В целом отличия есть. Всегда максимальная концентрация сахара в открытом грунте будет за счет того, что количество солнца больше воздействует на плоды. В теплице тоже есть несомненный плюс. То есть, если вы дачник, огородник выходного дня, то, чтобы не обрабатывать часто свои томаты или не обрабатывать их вообще, как делаю это я, вы можете просто посадить томаты в теплицу. С начала июня ее не закрывать до конца сезона, чтобы минимизировать риск грибковых заболеваний. В определенный момент производить обрезку, и тогда вы будете с урожаем".

Говоря о том, куда уходит урожай, она сказала, что в первую очередь - сохранение семенного фонда, постоянно необходимо обновлять коллекцию. "Семена томата очень хорошо лежат, сохраняют свою всхожесть и через 10, и через 15 лет. По моему опыту, только через 15 лет начинают терять в определенном проценте. А также заготовки. Из такого нового интересного - томатный джем к сыру. Соки закрываем. Закрываем по цветам: зеленые, красные, оранжевые. Маринация всевозможная. Аджики, кетчупы, соусы".

Помогает Елене ее супруг Михаил. Вместе они растят троих детей: трехлетнюю Киру, 10-летнего Кирилла и 14-летнюю Владиславу.

Кстати, в хозяйстве помимо разнообразного томатного набора есть еще одна эксклюзивная коллекция.

Елена Марчук:

"Это китайские шелковые куры. На сегодняшний день из породистых птиц у нас остались только они, поскольку это самые молодые и продуктивные наши подопечные в хозяйстве. А в следующем году мы планируем возобновить и расширить коллекцию породных кур".

И если кур можно купить, то такие помидоры, как у Елены, на полках в магазинах не найдешь.

Елена Марчук:

"Некоторые томаты не обладают характеристиками лежкости. Это, как правило, томаты, у которых очень высокая концентрация сахара, и они не лежат. Они просто-напросто портятся в течение недели".

О своем "томатном хобби" Елена делится у себя в блоге в Instagram. Сейчас за ее помидорными публикациями и сторисами следят более 15 тыс. подписчиков. Девушка показывает свои результаты урожая, делится лайфхаками, отвечает на вопросы. За такую любовь к делу шутливо прозвали ее "томатной императрицей" - и Елена совсем не против такого титула.

"В первую очередь нужно не бояться. Не бояться уделять этому время. Не бояться экспериментировать", - посоветовала Елена Марчук начинающим помидороводам.

Вот так бывшая городская девчонка стала настоящим профи в огородничестве. Это история не про большой бизнес, а про настоящую любовь к земле и делу, которое приносит истинное удовольствие.