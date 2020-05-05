Она десятки раз спасала пациентов от COVID-19. Позже смогла перебороть этот вирус в своем организме

Врач-реаниматолог перенесла тяжелую форму COVID-19

Если точнее, 22 дня Екатерина провела в инфекционной больнице, до того как получила заветный отрицательный тест. Последние несколько месяцев до заражения Екатерина находилась по другую сторону баррикад. Сама врач-реаниматолог. Это она спасала жизни пациентов с COVID-19. И спасла не одну.

Екатерина Сущая, завотделением анестезиологии и реанимации 5-й клинической больницы г. Минска:

"Конечно, в средствах индивидуальной защиты, все как положено! Но, к сожалению, в один из дней я почувствовала себя плохо. Повышение температуры, слабость, озноб, и первая мысль: я просто устала, потому что много работала".

Увы, состояние не улучшалось. В тот день молодой доктор приехала в больницу как особо тяжелый пациент. 7 дней она провела в реанимации, где находилась под наблюдением круглосуточно. Каждый час мог стать последним.

Александр Щитковский, врач анестезиолог-реаниматолог Минской городской клинической инфекционной больницы:

"У нее началась полисегментарная двухсторонняя пневмония. Тяжелое течение, я был лечащим доктором, но у нас команда из пяти, и все активно участвовали, заведующий и 4 доктора. Были моменты, когда мы задумались об искусственной вентиляции легких. Но, слава богу, мы миновали этот этап. И пациентка пошла с улучшением. Как говориться, с Божьей помощью".