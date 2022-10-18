"Она должна созреть и лечь на сердце". Лукашенко о формировании государственной идеи

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что государственная идея должна созреть и само время подтолкнет к тому, чтобы ее сформулировать. Такую мысль он высказал на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что его любимой дисциплиной в вузе была философия, и встреча с Александром Дугиным заставила его в какой-то степени окунуться в эту философию. "Посмотреть на ваши взгляды и вспомнить ту философию, которую я изучал, - марксистско-ленинскую. Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм - это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет", - сказал Президент.





"И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда, - отметил Александр Лукашенко. - Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце? Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению".

"Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока время тебя не заставит ее сформулировать. Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть", - резюмировал глава государства.