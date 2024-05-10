Она прошла всю войну и не утратила жажду жизни - слова благодарности за мир ветерану Великой Отечественной Софье Стасевич

В эти майские дни особое внимание ветеранам и свидетелям Великой Отечественной. Не просто традиция, а наша святая обязанность - навестить каждого и отдать дань уважения бессмертному подвигу.

Хотя время отдаляет нас от тех страшных событий, память о них живет в наших сердцах. Подробности у Александры Гойтан (см. видео).