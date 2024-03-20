"Она всегда шла вперед и стремилась быть только первой". Родители Марины Василевской приехали поддержать дочь на Байконур

Буквально сутки остаются до эпохального для Беларуси события. Впервые в истории суверенной страны наш гражданин отправится в космос. На борту корабля - первый космонавт-женщина.

Сегодня в аэропорт Крайний прибыл борт поддержки из Минска. На нем молодежь, научное сообщество, спортсмены, белорусы, любящие космос. И главное - родные и близкие Марины Василевской и Анастасии Ленковой.

Борт организован по решению Президента Беларуси

Рейс получился космический во всех смыслах. Васильки, звезды, космонавты - космическая ливрея на лайнере.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/076/ey70ya3si6lvqvy19zb1mbji8vmu703x.png

Ольга Василевская, мама Марины Василевской: "Мы, конечно, приехали поддержать ее. Гордимся. Она всегда шла только вперед. Стремилась быть только первой. И вот оказалась первой космонавткой - девушкой из Беларуси".

"Только позитив, чтобы был. Только успешный старт и полет и всего наилучшего", - добавляет свои напутствия отец Марины.