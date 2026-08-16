"Они были против нацизма": история расстрела девяти католических священников в Лидском районе

Краткий пересказ от ИИ

В Лидском районе были расстреляны девять католических священников, отказавшихся сотрудничать с нацистами. Уникальные свидетельства историков и очевидцев о трагедии - в программе "Война и мир".

В феврале 1942 года оккупационные немецкие власти закрыли все костелы в Лидском районе, запретили богослужения и сняли колокола. Однако верующие продолжали собираться тайно. 29 июня 1942 года, в день апостолов Петра и Павла, в костеле на Слободке прошло нелегальное богослужение, которое провели несколько священников.

Это стало формальным поводом для ареста 16 ксензов из деканатов Лидского, Радуньского, Василишского и Вишневского. Часть арестованных позже отпустили - предположительно тех, кто согласился на сотрудничество с оккупантами.

Девять священников, отказавшихся сотрудничать, были расстреляны 10 марта 1943 года - в Пепельную среду (начало Великого поста в католической церкви).

Запрет богослужений и сопротивление

Лидский район во время оккупации был важным опорным пунктом для немцев: здесь располагались гарнизон, комендатура, несколько тюрем, авиационные мастерские и аэродром, через город проходили составы с живой силой и техникой на фронт.

Несмотря на активное присутствие гитлеровцев, в городе развернулось сопротивление: с помощью тайного радиоприемника слушали сводки Совинформбюро, распространяли листовки, совместно с партизанами выводили из строя станции, сожгли вагонное депо и завод, взрывали эшелоны, рассказала директор ГУ "Лидский историко-художественный музей" Наталья Хатенович. 15 марта 1943 года - через пять дней после расстрела священников - в гарнизонной столовой отравили около 40 гитлеровских офицеров и организовали побег военнопленных. Расстрел девяти ксензов нельзя рассматривать отдельно от борьбы фашистов против развернувшегося сопротивления.

Расстрел в Кашаровом лесу

Девять католических священников были расстреляны в Кашаровом лесу - в районе объездной дороги и северного городка, где в годы войны проходили все массовые расстрелы, рассказала Наталья Хатенович. "Вместе с ними казнили пятерых мирных жителей, известны только их фамилии, без имен и отчеств. При перезахоронении в могиле были обнаружены протез и очки", - отметила она.

Местные жители предположили, что они могли принадлежать бухгалтеру, вероятно, активисту сопротивления.

Свидетельство Генуэфы Казакевич

В 1995 году в Лидской газете вышла статья, основанная на интервью с единственной свидетельницей - Генуэфой Казакевич (ныне покойной). Ее рассказ стал толчком для изучения убийства 9 ксензов в рамках расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

После ареста священников Казакевич обратилась в комендатуру, где ей сообщили, что ксензы заключены под стражу для выяснения обстоятельств, рассказала директор ГУ "Лидский историко-художественный музей". Местный настоятель фарного костела попросил женщину не бросать священников и помогать. Ей разрешили приносить еду два раза в неделю и сменную одежду. По словам Генуэфы, ксендз Винцент Лабан просил приносить больше картошки и хлеба, чтобы делиться с другими заключенными. 10 марта 1943 года передачу с едой ей вернули - и она поняла, что священников уже нет в живых.

По словам директора ГУ "Лидский историко-художественный музей", вечером того же дня, зная о месте массовых расстрелов, Казакевич пошла в район северного городка и увидела свежую яму. Она обратилась к верующим из ближайшей деревни, которые помогли сделать гробы и сшить подушечки. Ночью им удалось перезахоронить останки сначала двух ксензов из Слободского прихода, а затем и остальных. В 1960 году, с разрешения районного исполнительного комитета, состоялось официальное перезахоронение в одну общую могилу на Слободском кладбище. Сейчас там установлен монумент в честь священнослужителей.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома Анна Кенть рассказала, что об этом расстреле слышала на проповедях в костеле. "Проходит специальная служба, на которой эту историю рассказывают. Каких-то таких дополнительных фактов не говорят, - отметила она. - Это были прогрессивные, уважаемые люди, поэтому их потом с почестями перезахоронили на кладбище."

Причины расстрела: версия очевидцев и следствия

Потомок свидетелей преступления Евгений Рунец считает, что священников расстреляли за пропаганду: они отрицательно отзывались о немецкой власти, осуждали массовые расстрелы евреев, введение комендантского часа и жестокое обращение с населением. Католики и православные в Западной Беларуси не всегда дружили. Его бабушка, православная, со слезами вспоминала, как бесчеловечно оккупанты расправились с девятью священниками. "Все сочувствовали и сожалели, что ксензы были расстреляны", - сказал он.

Следствие, проводимое в рамках расследования геноцида белорусского народа, подтвердило факт расстрела, сообщил прокурор Лидского района Алексей Томченок. По его словам, по Лидскому району установлено 14 мест принудительного содержания населения (лагеря военнопленных, гетто) и 17 частично или полностью уничтоженных населенных пунктов. Работа продолжается: в июле текущего года был установлен и подтвержден следственным путем еще один факт.

"Было расстреляно 9 католических священников. Данный факт был отражен в акте Государственной чрезвычайной комиссии по окончанию войны. Всю необходимую работу для подтверждения его следственным путем провели: был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, исследованы архивные документы и материалы, которые служат источником", - рассказал представитель прокуратуры.

Алексей Томченок отметил большой отклик среди населения. "Раньше были определенные трудности зафиксировать весь огромный масштаб разрушений и военных преступлений, которые на оккупированных землях осуществляли немецко-фашистские захватчики, их пособники, - предположил прокурор Лидского района. - А сегодня у простых людей это вызывает определенный отклик, люди охотно идут на контакт, делятся личной информацией о своих близких, родственниках, о каких-то фактах. И благодаря этому мы и устанавливаем новые эпизоды геноцида на территории нашего района."