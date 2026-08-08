"Они пришли ночью": как Армия Крайова терроризировала жителей Западной Беларуси

Краткий пересказ от ИИ



Для многих День Победы 9 мая 1945 года стал символом окончания Великой Отечественной войны. Однако на земле Западной Беларуси война не закончилась - она продолжалась еще почти целое десятилетие. В программе "Вона и мир" о том, как вооруженные бандформирования, в основном состоявшие из бывших бойцов Армии Крайовой (АК) и постаковского подполья, наводили страх на мирное население вплоть до середины 1950-х годов.

19 января 1945 года командование АК официально объявило о роспуске формирования. Однако большая часть личного состава приказ проигнорировала и ушла в глубокое подполье.

С августа 1944 по октябрь 1945 года ими было совершено 938 вооруженных акций. Всего же, по данным Гродненской прокуратуры, установлено более 3000 фактов убийств мирного населения польскими бандформированиями в военный и послевоенный период.

Сегодня, спустя десятилетия, очевидцы и их потомки начинают рассказывать правду о тех событиях, а прокуратура Беларуси продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Play Война и мир | Убивали и грабили! Преступления бандитов Армии Крайовой на белорусских землях Для многих День Победы 9 мая 1945 года стал символом окончания Великой Отечественной войны. Но на земле Западной Беларуси она не закончилась - вооруженные банды из бывших бойцов Армии Крайовой терроризировали мирное население до середины 1950-х. С августа 1944 по октябрь 1945 года они совершили 938 вооруженных акций, а всего установлено более 3000 фактов убийств мирных жителей.

История одной семьи

Одна из самых трагических историй произошла в сентябре 1947 года в Вороновском районе. В дом главного бухгалтера районного финансового отдела Александра Асановича ворвались семеро вооруженных бандитов. Они связали хозяина, его 14-летнего сына Бронислава и жену Евгению, после чего открыли огонь. Мужчина и мальчик погибли на месте, а женщина получила ранения в плечо.

Впоследствии ее допросили как потерпевшую, и она пояснила, что более трех часов находилась без движения около тел своего супруга и сына, поскольку все эти три часа белобандиты разворовывали имущество, находившееся в доме, рассказал прокурор Вороновского района Алексей Бондарчук. "Все виновные лица установлены. Суды в 1947-1948 годах вынесли обвинительные приговоры, в соответствии с которыми назначено наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет с конфискацией имущества", - отметил он.

"Они приходили с местными, потому что дом был закрыт вечером. Местный постучал: "Пани открой". Спросила: "Кто?". А они сказали: "Мы свои". Она услышала, что голос знакомый, и открыла двери. И ворвались бандиты", - расказывает ее внучка Ирина Рылова.

"Дедушка даже не мог ожидать этого, что пришли посторонние, - говорит внук убитых бандитами Армии Краевой Михаил Асанович. - У него был вроде пистолет ТТ. Это отец рассказывал. Он даже не успел воспользоваться им".

Бабушка чудом осталась жива. "Мне папа говорил, что где-то на земле - или она выползла, или они ее выкинули, я не знаю", - рассказывает женщина. По словам родственников, бандиты собирались бросить тело в колодец, но что-то помешало. "Была осень, сырость, наверное, оттянула эта земля. И она встала и побежала везде всех поднимать, рассказывать, что такое случилось, что всех побили. Подняла тогда всю деревню", - говорит внучка.

Женщина, пережившая страшную ночь, так и не сломалась. "Она осталась доброй и ласковой бабушкой для своих внуков и бесстрашной хранительницей очага от незваных гостей", - отмечают ее близкие.

Системный террор: методы запугивания

Казалось бы, это частный случай, но, как подчеркивают в прокуратуре, подобное насилие было системой. На территории Вороновского района сегодня документально подтверждено не менее 140 подобных эпизодов. Армия Крайова и их пособники отличались особой жестокостью. Их методы террора были направлены на запугивание местного населения.

В ход шло все: в окнах домов выставляли окровавленные тела, на всеобщее обозрение вывешивали одежду жертв, а столы, залитые кровью, ставили у окон, чтобы каждый прохожий видел, что его ждет за связь с советской властью.

"Установлено, что именно на территории Вороновского района орудовало две довольно крупные банды - "Рагнер" и "Крыся", которые насчитывали свыше 300 человек в своем составе, - рассказал Алексей Бондарчук. - Они на постоянной основе занимались, если не убийством, то разворовыванием имущества местного населения".

"По голосу узнала": как вычисляли убийц

После того как люди узнали об уголовном деле по фактам геноцида белорусского народа, они перестали бояться своих семейных тайн и начали охотнее рассказывать о случившемся с их родственниками.

"Первые годы народ не верил в результаты расследования данного дела. Увидев масштаб, сами приходят в прокуратуру и рассказывают об известных им обстоятельствах. Буквально недавно один из свидетелей указал со слов бабушки о том, что в деревне Новосады Армия Краева проникла в одно из домовладений по надуманному поводу, что жители данного дома как-то связаны с НКВД. Изнасиловали всех женщин и всю семью расстреляли. И после этого окровавленные столы выставили в окна", - рассказал прокурор Вороновского района.

Несмотря на страх, многие жители знали, кто входил в банды. "Повсеместно было так, люди по большей части знали, кто входил в эти группировки. Но молчат по сегодняшний день. Причин для этого много: кто-то боится, а кто-то просто не бередит эту рану", - отмечают местные жители.

Свидетельница вспоминает, как бабушка опознала убийцу мужа по одежде. "Бабушка увидела, что он в этой безрукавке, и начала кричать: "Что ты снял безрукавку моего мужа? Ты почему ее надел и копаешь в ней картошку?"" - рассказывает женщина. Убийцу вычислили и по голосу: "Тот самый, который стучал… Очень сильная женщина, видимо, была, что могла все еще объяснить, пояснить. Ну, они все понесли наказание".

От "Великой Польши" к бандитизму

На смену распущенной Армии Крайовой пришли новые, еще более законспирированные структуры. Наиболее известной из них стала террористическая организация "Вольность и неподлеглость" (WiN), созданная из наиболее реакционных частей АК. Она действовала до 1947 года, пока не была разгромлена. Отдельные же повстанческие группы, такие как банда Ромуальда Райса по кличке "Бурый", продолжали террор вплоть до 1953 года.

Деятельность Армии Крайовой, начинавшаяся под лозунгами восстановления Великой Польши, к 1950-м годам окончательно переродилась в неприкрытый бандитизм, грабежи и террор. Для тысяч белорусских семей они остались в памяти как убийцы и каратели. Цена их деятельности - тысячи искалеченных судеб жителей Гродненщины. Эта боль до сих пор живет в сердцах людей.