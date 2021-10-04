Они бегут от войны и просят о помощи: интервью с иракскими мигрантами, застрявшими на границе

Ситуация в Афганистане, конечно, ужасная. Люди бегут тысячами из страны в поисках лучшей жизни. Вот только (как и до этого с другими восточными странами) все не так просто. Избиение мигрантов и даже убийство иракца и бесцеремонное избавление от посиневшего от ударов тела, выброшенная беременная, неоказание первой помощи диабетику.

Литовские пограничники имеют уже большой "послужной" список работы на границе с Беларусью с беженцами, бегущими от войны, которую затеяла, в том числе и Литва. Такая цепочка событий делает еще страшнее настоящее тех, кто бежит в Евросоюз. Что делать дальше, они не знают. Они вернутся в Ирак, Сирию, Афганистан - в те страны, где ступила нога НАТО, но что дальше? Литва, став соучастником, сейчас в очередной раз лишает этих людей права на нормальную жизнь.

Беда в Литву пришла не одна. Помните события недельной давности в Вильнюсе возле Сейма? Этому предшествовало избиение мигрантов и даже убийство иракца и бесцеремонное избавление от посиневшего от ударов тела… И вот какие параллели: 10 кар египетских, когда Моисей именем Бога требует от Фараона отпустить его народ, обещая что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий. В этом случае Египет - имя нарицательное… А для правительства Литвы, наверное, правильнее было бы пустить мигрантов, пусть и нелегальных в Европу, а то бог его знает, что последует за мирными литовским протестами.

Символично, что протесты в Литве начались ровно через год и один день после того, как подобное происходило в Беларуси. Жестокие задержания, использование спецсредств, включая слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Наверное, это и есть европейская демократия, о которой так много говорят в Литве. Но вы не понимаете, это другое. И с вами я, Ксения Лебедева.



Литовский майдан и нелегальная миграция теперь связаны навек. Общий знаменатель в этой истории - литовское правительство. Как оказалось, все беды литовского народа, от их правительства, которое совсем заигралось и забыло, ради чего они сидят в мягких креслах Сейма. Триггером подъема людей в Литве на свою защиту стало желание властей построить лагеря для нелегальных беженцев вблизи населенных пунктов, которые в три раза меньше по численности, чем планируемое количество мигрантов. Напомню, как литовское правительство решило погасить народное недовольство.

Откуда растут ноги нелегальных мигрантов?

Начну сначала - из Североатлантического альянса, который однажды решил принести демократию в страны Ближнего Востока, нанося авиадуры по городам Йемена, Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии - и это только 2000-тысячные и на Ближнем Востоке, а сколько еще стран, куда несли демократию, но не донесли, потому что однажды забыли, что есть демократия и, что переводится с греческого, как власть народа, а не Соединенных Штатов.









Хуссейн Алмакасеси, беженец: У нас огромное количество нефти, но народ ее не видит.

Для интервенции в Ирак в 2003 году американцам хватило липового обвинения в том, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, которое потом так и не было найдено. Это краткое напоминание тем, кто забыл, почему люди из Ирака бегут.

Зато найдена нефть, которая, в принципе, и была целью, а не счастливая жизнь иракского народа и его благополучие. Теперь, от благополучия и демократии, которую принесли в эту страну, граждане бегут в Евросоюз. И имеют на это полное моральное право, ведь дома разбомбили, межрелигиозное противостояние обострили - кто? - Конечно НАТО. Кстати, отца этого молодого человека убили. Позже пытались убить и его. Он показал нам фотографию с огнестрельными ранениями - это 2018 год. А теперь он попал вот в таком состоянии в Вороновскую больницу - район граничит с Литвой.

Оказалось, что мужчине 30, он из Ирака. В Беларусь попал с туристической группой. Далее ставшая уже обыденной для нашей реальности история - группа пыталась попасть в Испанию через Литву, но их на территории Литвы избили и выбрасывали за госграницу как скот. Настойчивости Хусейна можно позавидовать, он это проделал четыре раза и четыре раза его избивали, обокрали (забрали 300 долларов), выбросили голодного, изнеможенного и избитого. Браво литовским пограничникам, они успешно шагают по фашистскому пути предков. Вы на полпути к успеху! Вас поставят на тот же пьедестал.

В связи с недавними событиями, эти слова не звучат пафосно, потому что литовская граница стала местом, где людей с другим цветом кожи и разрезом глаз лишают жизни. Слабонервных сейчас попрошу не смотреть. Это истерзанное тело иракского мужчины. Избитого, его выбросили из Литвы в Беларусь. Выбросили как животное. Хотя, с животным хороший хозяин так не поступит.



К нашему удивлению, некоторые организации по защите беженцев отреагировали на случившееся, правда, только на словах. Но, наверное, по их мнению, и так сойдет.





Представитель ООН призвал Литву придерживаться международных обязательств и высказал свою озабоченность насилием в отношении людей на границе. Представитель Красного Креста Литвы напомнил, о каких обязательствах идет речь.

Отказы людям, ищущим убежища, несовместимы с Женевской конвенцией о статусе беженцев.

Разберемся, что имеют в виду:

Статья 31-я Женевской конвенции - Беженцы, незаконно находящиеся в стране, дающей им приют.

Факт В ней говорится, что договаривающиеся государства не будут штрафовать и наказывать за незаконное пересечение границы и пребывание в стране, куда прибыли беженцы с территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность.

Итак, вопрос литовскому правительству: "Чем беженцы из Ирака отличаются от тех, кого вы пригрели у себя на груди из Беларуси, согласно правовому статусу, который вы даете бел-чырвона-белым беглецам? Первые другого цвета кожи и религиозных взглядов? Или это другое?

"У нас нет чистой воды, спальных мешков, мы живем как животные"

Информацию, кстати, о поездке в Евросоюз через Беларусь беженцы узнавали из телеграм-чатов, где четко прописывают всю информацию, как себя вести, что с собой брать в путешествие. Так что для кого-то миграция в Евросоюз стала действительно хорошим бизнесом.



Вот эксклюзивные интервью иракских мигрантов между литовско-белорусской границей и виртуальное воссоединение семьи, которой пришлось расстаться - тело беременной женщины выбросили за литовскую границу, с нею же осталось и четверо детей. Мужу с остальными членами группы пришлось скрываться в литовских лесах, чтобы не дай бог, не наткнуться на литовские дубинки и солдатские сапоги, которые литовские пограничники с удовольствием вытирают о спины беженцев.

Они просят о помощи гуманитарные организации.



Факт

Международные гуманитарные организации с офисами в Беларуси до сих пор не отреагировали на ситуацию на литовско-белорусской границе.

Международные правозащитные организации в Минске, как и следует, молчат и критиковать литовское правительство, творящее чернуху, не торопятся. Позволим им высказаться. Позвоним в Белорусский хельсинкский комитет - организация называет себя старейшей правозащитной организацией в Беларуси.

В фокусе внимания организации актуальные вопросы прав человека, в том числе правозащитные механизмы и процедуры, равенство и недискриминация.



Равенство и недискриминация!

Предлагаю позвонить и в Международную организацию по миграции, офис которой есть и в Минске.

Пока мы ждем звонка от Международной миграционной организации, давайте посмотрим рассказ беременной женщины из Ирака, которую выбросили литовские пограничники. Ее зовут Бериван. Напомню, с нею было четверо детей, а ее муж остался по ту сторону границы. Это он попросил помощи у международных правовых организаций.

Женщину с детьми на момент эфира перевели из Поставской больницы в пункт временного пребывания беженцев в Витебск. Бериван и дети чувствуют себя хорошо, в данный момент беременность протекает без каких-то патологий. В ближайшее время ее и детей ждет депортация на родину, так же, как и нашего первого героя - Хусейна.

На удивление, мне только что перезвонили из Международной организации по миграции: "Мы на страновом уровне не можем по этому поводу давать комментарий". Посоветовали позвонить в Британский, головной, офис.

Простите, но туда звонить я не буду - таким беженцам, как Хусейн, Бериван, и те, кто избитыми были доставлены в белорусские больницы, нужна помощь здесь и сейчас, а не пока кто-то там решит снизойти с Туманного Альбиона. Вообще что это за формализм в работе с людьми - этим помогаем, а этим не помогаем - вы бы хоть слово сказали о том, что творит Литва в отношении прав человека, о том как не соблюдаются права беженцев. Где хотя бы одна слезливая строчка с вашим сочувствием? А ее нет. И нет потому, что вы работаете лишь там, где вам выгодно. Получается так. Если я не права, ждем ваши комментарии. Но, чтобы поставить жирную точку в работе правозащитных и гуманитарных организаций, позвоним в "Весну", ведь обычно они очень болеют за права человека. Может они предоставят правовую помощь мигрантам?

Факт Звоним в "Весну". В ответ лишь гудки.



Чего, в принципе, и стоило ожидать. Кстати, на днях "Весна" написала вот такое опровержение:





То есть понимать это нужно так, что права человека в целом подобные организации не волнуют, их волнуют конкретные случаи, на которые им выделяют деньги, на которые им говорят фас. Все остальное им не интересно.

Позвоним в Human Constanta - цель организации, которая описана на их сайте звучит так:"Продвижение общественных интересов и совместные действия в ответ на современные вызовы в сфере прав человека".

Факт Звонок на Human Constanta. В ответ лишь гудки.

Алексей Евгеньевич Сытенков,заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси, разъясняет ситуацию.





То, что литовское правительство заигралось - это факт, то, что потеряло лицо и человечность - это факт. Сегодня они могут хвастаться лишь тем, как избивают беженцев, и тем, как они могут избавляться от бездыханных тел. Повторю не в первый раз - презумпция невиновности - это святое.

Но по данным, которые мы собрали, можно с уверенностью заявлять, что литовские власти ведут себя как фашисты и участвуют в сокрытии преступлений собственных подчиненных. Но по их мнению, видимо, это другое.