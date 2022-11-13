Они бежали в Европу, а в ответ водометы и газ - вспомним путь мигрантов в ЕС через белорусско-польскую границу

История о тех, кто бежал в демократическую Европу, а на деле оказался под обстрелом водометами и слезоточивым газом польских силовиков. В прошлом ноябре весь мир убедился в "гуманности" Евросоюза.

Когда на белорусско-польской границе "застряли" тысячи мигрантов. Женщины, дети, старики просили единственное - дать гуманитарный коридор в Германию. А что по факту получилось: в Европу попали единицы, кому чудом удалось пробраться через колючие проволоки.

А кому не повезло скрыться от польских пограничников, избиты или убиты! Такие случаи не единичны. В то время как Беларусь дает кров, еду, тепло, лечит. Тогда Президент не просто держал на контроле ситуацию, лично приезжал в ТЛЦ, чтобы узнать, чего не хватает и чем еще мы можем помочь.

Подробности у Юлии Алферовой.

Польская власть сама приглашала детей, женщин и стариков, которые вынуждены были бежать от обстрелов. Мол, в Европе будет и кров, и еда, и пособия. А что на самом деле подготовили для обездоленных мигрантов?

Мы менялись друг с другом (с Андреем Сычом - прим. - журналист АТН) и периодически пытались вести этот стрим. У нас не было ни противогазов, ничего, да мы и не думали, что вообще такая ситуация возможна. Страна европейская, которая называет себя демократической, не пускала их и садистским образом травила слезоточивым газом. Это нужно понимать как человеконенавистничество - мы их не пустим в Европу, чтобы насолить Беларуси Евгений Горин, политический обозреватель АТН

Пока польские силовики укрепляли свои ряды у границ и подтягивали военную технику, все, что подтягивала Беларусь, так это тонны гуманитарной помощи, потом посчитали - за все время пребывания раздали под 300 тонн продуктов, обеспечили средствами индивидуальной защиты, теплой одеждой и медицинской помощью.

Я помню эти первые дни, когда они переночевали на границе. Президент нашей страны поручил завезти им дрова, что было сделано в течение нескольких часов, и тот момент, когда молниеносно прицеп разгружался, то есть они не были иждивенцами и хотели внести свою лепту в то, что происходило в этом лагере Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Кроме Беларуси постфактум помогать никто и не собирался. Что до еврочиновников, усердно думали и советовались, явно не как помочь, а как выйти сухими из воды и с какой стороны подтянуть Беларусь к миграционному кризису.





С этими людьми надо немедленно что-то решать. В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать, мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно, она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с Европейским союзом Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Когда лагерь под открытым небом сменили на транспортно-логистический центр, все-таки с визитом вежливости доехал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, надежд было много, а помощь уместилась в 600 коробок с салфетками и зубной пастой. Но ждали не гуманитарку, а решение или возможность достучаться через всемирную организацию до европейской общественности. Но, похоже, достучаться не получалось даже до самого Клюге - девочку, что подошла передать письмо, он попросту оттолкнул.

На контрасте - Президент Беларуси не отворачивается, а идет целенаправленно к людям, чтобы узнать, чего не хватает и какие вопросы волнуют в первую очередь. Даже если это касается не быта, а поиска родственников.

По дороге к лучшей жизни утрачены связи сотен семей. К воссоединению подключался Белорусский Красный Крест.

Это, как и письменные обращения людей, искавших своих родственников, предположительно находившихся на нейтральной территории, так и людей, с которыми мы общались в ТЛЦ. Несовершеннолетние находились на границе, и мы брали на себя ответственность по сопровождению данных детей Игорь Трусов, начальник отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского Красного Креста

А вот история, которая весной облетела все информационные платформы. В Германию к маме отправляют двух сирийских мальчишек, они потерялись в лесу 9 ноября 2021. Не сразу удалось найти родственника в Беларуси. Он приютил детей у себя. А спустя время их все-таки удалось отправить в Германию к родителям.