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"Они были аристократами с высококлассным образованием, но наши их победили" - как начали праздновать победу во Второй мировой войне
Вторая мировая война известна своей жестокостью и колоссальной разрушительностью. Но уже к ее концу происходили долгожданные счастливые события - началось празднование победы.
24 мая 1945 года, когда Иосиф Сталин в Кремле собрал всех командующих фронта. Они были уже в той новой форме, которую им сшили, очень красивые, парадные. Там была сделана фотография, единственная, где командующий фронтами и Верховный главнокомандующий вместе.
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Главным событием же стал Парад Победы - парад победителей над гитлеровской Германией на Красной площади 24 июня 1945 года.
Это мы смотрим сейчас на кинохронику (где запечатлен парад - Прим. ред.), все красиво. А ведь за этим стоял колоссальнейший труд командующего парада. Сам он тоже готовился. Он хоть и кавалерист, но на лошади ездил от случая к случаю во время войны. Там уже были машины все-таки, он не был кавалеристом. Думаю, что немало нервов деду стоил эпизод с Парадом Победы.
"Белорусской операции советские войска смогли в очень короткие сроки (два месяца) окружить и уничтожить одну группировку, вторую, третью. Это уже было мастерство. А при этом я всегда думаю, они же почти все были крестьянские сыновья. А немецкие генералы почти все были аристократами с высококлассным образованием. Но наши их победили", - заметила дочь маршала артиллерии Советского Союза Казакова В.И. Тамара Казакова.
Факт
Всего в течение войны советскими войсками было уничтожено 607 дивизий противника. Союзниками было разгромлено 176 дивизий вермахта. На советском фронте одновременно действовало от 190 до 270 дивизий противника. 73 % потерь вермахт понес именно на этом фронте.
Против агрессии фашистской Германии выстояли: Дания - 6 часов, Голландия - 5 дней, Польша - 27 дней, Франция - 42 дня, Советский Союз - 4 года, он же и вынудил Германию капитулировать.
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