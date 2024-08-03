"Они были аристократами с высококлассным образованием, но наши их победили" - как начали праздновать победу во Второй мировой войне

Это мы смотрим сейчас на кинохронику (где запечатлен парад - Прим. ред.), все красиво. А ведь за этим стоял колоссальнейший труд командующего парада. Сам он тоже готовился. Он хоть и кавалерист, но на лошади ездил от случая к случаю во время войны. Там уже были машины все-таки, он не был кавалеристом. Думаю, что немало нервов деду стоил эпизод с Парадом Победы.

Константин Рокоссовский, внук маршала Советского Союза Рокоссовского К.К., полковник в отставке