Они голосуют за мир и стабильность. Истории уроженцев Украины, но уже с белорусским гражданством

В Витебской области во время досрочного голосования работают 676 участков. Среди тех, кто уже сделал свой выбор, есть уроженцы Украины, которые переехали в нашу страну и получили белорусское гражданство. Почему так важно сделать правильный выбор, не вестись на провокации и определять свое будущее самим, рассказали те, для кого Беларусь стала вторым домом. Подробности в сюжете Марины Романовской.

Валентина и Константин 50 лет прожили в Украине. Отлаженный быт, друзья, планы. Отважиться на переезд из Харькова было непросто. Но политика власти, которая продалась сама и предала свой народ, не оставила другого выбора. Так они оказались в Беларуси. А их новым местом для жизни стал агрогородок Новка. Со временем получили белорусское гражданство. Говорят, что впечатлены порядком, ухоженными улицами и инфраструктурой. И той заботой государства о людях.

Я бы пожелал нашим будущим депутатам, чтобы обратили особое внимание на систему образования, особенно на патриотическое воспитание. На это нужно делать особый упор. Это то, чего не было в Украине. Константин Гарбуз, уроженец Украины, гражданин Беларуси

Голосуют за мирное небо, за развитие городов и деревень, за сохранение исторической памяти, за поддержку молодежи и ее правильное воспитание. Ведь сравнивать уроженцам Украины есть с чем. Говорят, благодарны, что Беларусь помнит имена настоящих героев, защищает свой народ, самостоятельно выстраивает политику и выбирает созидание.

"Такие вещи нельзя пускать на самотек. Глядя на Украину, можно понять, к чему это может привести. Поэтому нужно выбирать самому свое будущее", - отметила уроженка Украины, гражданка Беларуси Валентина Гарбуз.

А еще семья Гарбуз отмечает, что в Беларуси созданы все условия, чтобы каждый смог исполнить свой гражданский долг - проголосовать. Участок для голосования в Новке расположен в Доме культуры. В красивом зале проходят торжественные мероприятия, награждение заслуженных людей, концерты. Здесь всегда праздник и выборы депутатов - не исключение.

К нам приходят с хорошим настроением. Очень приятно, когда люди понимают значимость этого мероприятия и идут с удовольствием на досрочное голосование. Татьяна Дидоренко, председатель Новкинской участковой избирательной комиссии участка для голосования № 17

Свой выбор сделали Ирина и Максим Иванковы. Сегодня уже граждане Беларуси. В нашу страну всей семьей переехали из Одесской области. Их история, говорят, похожа на другие - не смогли принять происходящее на родине, поэтому новым домом стала миролюбивая Беларусь.

Семья живет в Витебске. Максим - замдиректора в частной компании, Ирина работает в центре социального обслуживания. Младшие дети учатся в школе. Старший сын выбрал спутницей белоруску. Жизнь большой семьи наладилась. Здесь они строят планы на мирное и спокойное будущее.